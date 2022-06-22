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الأربعاء، 22-06-2022 03:50 م

فوائد صحية منوعة للفلفل الحار الأحمر

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الوكيل الإخباري - يُستخدم الفلفل الحار الأحمر في الطبخ بوصفه نوعاً من التوابل الشعبية، كما تمَّ استخدامه طبياً لآلاف السنين لاحتوائه على مادة الكابسيسين. غني جداً بالفيتامينات والمعادن، والنحاس والبوتاسيوم، بالإضافة إلى العديد من المركَّبات والمواد المضادَّة للأكسدة مثل اللوتين، الكابسانثين، والفيولازانثين.

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حول فوائد الفلفل الحار الأحمر تتحدث الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج في المقال الآتي.

 

- الفلفل الحار الأحمر مليء بمادة البيتا كاروتين ومضادات الأكسدة التي تدعم جهازكِ المناعي وتساعدكِ في محاربة نزلات البرد والإنفلونزا.
- أظهر الكابسيسين إمكانية محتملة في معالجة الصداع والصداع النصفي.
- يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبي وتنشيط الذاكرة والوقاية من مرض الزهايمر والخرف وأمراض الشيخوخة.
- نظراً لاحتواء الفلفل الحار الأحمر على النحاس والحديد وبعض المعادن الضرورية لصحة الجسم؛ فهو يعمل على علاج الأنيميا ويُسْهِم فى تكوين خلايا الدم الحمراء.
- يعمل على خفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية؛ لأنه يحتوي على البوتاسيوم وحمض الفوليك وبعض الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى.
- يُعتبر الفلفل الحار الأحمر من مسكِّنات الألم الطبيعية؛ حيث إنه يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادَّة للالتهاب، ما يُسْهِم في علاج التهاب المفاصل وهشاشة العظام والتخلص من ألم الكدمات والالتهابات والاحمرار.
- يحتوي الفلفل الحار الأحمر على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادَّة للجراثيم والفيروسات؛ لذلك فهو منشِّط قوي للجهاز المناعي ويحارب البكتيريا والعدوى.
- يحتوي الفلفل الحار الأحمر على فيتامين أ «A» و فيتامين سي «C»، وبعض الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسي وحمايته من الأمراض والالتهابات.
- نظراً لاحتوائه على فيتامين «A»؛ فهو يعمل على تعزيز صحة العيون والرؤية ويحميها من الضمور البقعي ومشكلات الرؤية.
- يحتوي الفلفل الحار الأحمر على الخصائص والمعادن التي تعمل على الوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة؛ حيث إنه يمنع تكوين الأورام.
- يساعد مسحوق الفلفل الأحمر على التخلص من رائحة الفم الكريهة؛ فهو يعمل كمطهِّر للفم.

 

 

سيدتي 

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