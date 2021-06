فوائد صحية منوّعة لليمون الأخضر

الوكيل الإخباري - الليمون الأخضر هو أحد أنواع الحمضيات التي لها قيمة غذائية عالية وفوائد عديدة، مصدر غني بفيتامين C الذي يعتبر أحد العناصر الغذائية الأساسية، وأحد مضادات الأكسدة المهمة لصحة الجسم، كما أنه عنصر ضروري يساعد الجسم على امتصاص الحديد، ويمكن أن يسبّب عدم استهلاكه بالكميات الكافية نقصاً في مستوياته.

فوائد الليمون الأخضر :

- أكدت الدراسات أهمية الليمون الأخضر في تقليل مخاطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب، كما أنه مفيد لصحة الشعر والبشرة وزيادة الطاقة.

- أجمعت دراسات بحثية سابقة على أنّ الليمون الأخضر له دور في حماية الجسم من الإصابة بالأمراض المختلفة، ومكوّن أساسي في الأنظمة الغذائية لتخفيف الوزن.

- يحتوي الليمون الأخضر على نسبة عالية من فيتامين C الذي قد يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

- يمكن أن يساعد محتوى الليمون الأخضر من فيتامين C وتناول قشر الليمون الأخضر على الحماية من تصلّب الشرايين.

- تحسين الهضم.

- حماية البشرة من علامات تقدم السن وتحسين مظهر البشرة.

- تحسين صحة العين.

- علاج الحمى.

- يحتوي عصير الليمون الأخضرعلى مضادّ للجراثيم والفطريات.

- يساعد فيتامين C على الحدّ من الإصابة بالأزمات الصدرية والربو.

- يساعد فيتامين C ومضادات الأكسدة على تقوية الجهاز المناعي الذي يحارب الجراثيم المتسببة في الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

- إن تناول الحمضيات يقلّل من خطر الإصابة بالجلطات، خاصة لدى النساء.

المصدر - سيدتي