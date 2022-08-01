فوائد عديدة لتناول جوز الهند

الوكيل الإخباري - بقشرتها الخارجية الصلبة والخشنة ولونها البني الغامق، وداخلها ناصع البياض الغني بالماء العذب، تأتينا حبات جوز الهند المنعشة واللذيذة التي يمكن الإستفادة من لبها ومائها وحتى الزيت الذي يُصنع منها.

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تشير مواقع عدة على الإنترنت ومنها موقع "ويب طب"، إلى أن جوز الهند فاكهة غنية بالعناصر الغذائية المهمة والضرورية للجسم. منها البروتين، الدهون، الكربوهيدرات والألياف الغذائية إضافة إلى معادن الحديد، الكالسيوم، المغنيزيوم، الفوسفور البوتاسيوم، الصوديوم والزن، فيتامين ج، فيتامين ب6 والسيلينيوم.





من الفوائد الصحية التي نجنيها من تناول ثمرة جوز الهند، باللب والماء، وبنسب مقبولة، هي التالي:



- مصدر للفيتامينات والمعادن: يسهم في تحسين صحة الإنسان بشكل عام.

- حماية القلب من الأمراض: بفضل محتواه من حمض اللاريك الذي يعزز مستويات الكوليسترول الجيد بالدم. ما يقلل من دهون البطن وينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب وكفائته. كما أن زيت جوز الهند ذو تأثير محايد على مستويات الكوليسترول.

- تحسين عملية الهضم: كونه يحتوي على الألياف الغذائية التي تحسن الهضم وتقلل من المشاكل الهضمية مثل النفخة وعسر الهضم وغيرها.

- تقوية الجهاز المناعي: تحتوي ثمرة جوز الهند على المنغنيز ومضادات الأكسدة التي تقوي مناعة الجسم وتجعله أكثر قدرة على محاربة العدوى الناجمة عن الفيروسات والبكتيريا والطفيليات.

- تحسين صحة الفهم: يساعد تناول جوز الهند في القضاء على بعض البكتيريا غير المرغوب فيها الموجودة في الفم وحماية اللثة والأسنان من العدوى أو التسوس، بفضل خصائصه المضادة للميكروبات.

- خسارة الوزن: يسهم إدخال لب جوز الهند ضمن الحمية الغذائية في المساعدة على إنقاص الوزن، إذ تساعد الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة الموجودة بنسب كبيرة فيه على حرق الدهون.

- تقوية وتعزيز وظائف الدماغ.

- تنظيم مستويات السكر في الدم.

- خفض خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة، ومن أهمها سرطان القولون والثدي.

- الحماية من ألم المفاصل.

- تعزيز صحة البشرة والشعر.

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