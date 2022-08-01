الإثنين 01-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مادبا: ندوة توعوية بعنوان ثقافة الفرح مسؤولية الجميع

ولي العهد عن سلاح الجو: الخدمة معهم شرف عظيم - فيديو

الكويت: مرسوم بتشكيل حكومة من 12 وزيرا

4 من كل 10 اشخاص في العالم قلقون من انخفاض دخلهم العام القادم

الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث

تعميم من التربية حول دوام الاداريين في المدارس

عويس يلتقي رؤساء الجامعات لمناقشة مسودة نظام ممارسة الأنشطة الحزبية

موجة حارة في طريقها للأردن بهذا الموعد

الأرض تسجل أقصر يوم لها على الإطلاق

نائب يستقل سكوتر للوصول إلى مجلس النواب - صور

الإثنين، 01-08-2022 02:11 م

فوائد عديدة لتناول جوز الهند

جوز الهند غني بالفيتامينات والمعادن والاحماض ومضادات الاكسدة


الوكيل الإخباري - بقشرتها الخارجية الصلبة والخشنة ولونها البني الغامق، وداخلها ناصع البياض الغني بالماء العذب، تأتينا حبات جوز الهند المنعشة واللذيذة التي يمكن الإستفادة من لبها ومائها وحتى الزيت الذي يُصنع منها.

اضافة اعلان

 

تشير مواقع عدة على الإنترنت ومنها موقع "ويب طب"، إلى أن جوز الهند فاكهة غنية بالعناصر الغذائية المهمة والضرورية للجسم. منها البروتين، الدهون، الكربوهيدرات والألياف الغذائية إضافة إلى معادن الحديد، الكالسيوم، المغنيزيوم، الفوسفور البوتاسيوم، الصوديوم والزن، فيتامين ج، فيتامين ب6 والسيلينيوم.

من الفوائد الصحية التي نجنيها من تناول ثمرة جوز الهند، باللب والماء، وبنسب مقبولة، هي التالي:

- مصدر للفيتامينات والمعادن: يسهم في تحسين صحة الإنسان بشكل عام.
- حماية القلب من الأمراض: بفضل محتواه من حمض اللاريك الذي يعزز مستويات الكوليسترول الجيد بالدم. ما يقلل من دهون البطن وينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب وكفائته. كما أن زيت جوز الهند ذو تأثير محايد على مستويات الكوليسترول.
- تحسين عملية الهضم: كونه يحتوي على الألياف الغذائية التي تحسن الهضم وتقلل من المشاكل الهضمية مثل النفخة وعسر الهضم وغيرها.
- تقوية الجهاز المناعي: تحتوي ثمرة جوز الهند على المنغنيز ومضادات الأكسدة التي تقوي مناعة الجسم وتجعله أكثر قدرة على محاربة العدوى الناجمة عن الفيروسات والبكتيريا والطفيليات.
- تحسين صحة الفهم: يساعد تناول جوز الهند في القضاء على بعض البكتيريا غير المرغوب فيها الموجودة في الفم وحماية اللثة والأسنان من العدوى أو التسوس، بفضل خصائصه المضادة للميكروبات.
- خسارة الوزن: يسهم إدخال لب جوز الهند ضمن الحمية الغذائية في المساعدة على إنقاص الوزن، إذ تساعد الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة الموجودة بنسب كبيرة فيه على حرق الدهون.
- تقوية وتعزيز وظائف الدماغ.
- تنظيم مستويات السكر في الدم.
- خفض خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة، ومن أهمها سرطان القولون والثدي.
- الحماية من ألم المفاصل.
- تعزيز صحة البشرة والشعر.

 

هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
علاج-ضعف-العضلات-عند-الاطفال

علاج مرض وهن العضلات عند الأطفال

siha1

اضرار الرضاعة الصناعية

الشاي. والقهوة

تعرف على ما تفعله القهوة لدماغك

tbl_articles_article_35624_326c222a793-0d16-4c1e-bd82-b8235f3d2512

في اليوم العالمي لسرطان الرئة.. تجنبوا هذا المرض بطرق فعالة

2019_7_20_21_14_11_481

تقليص وقت الطعام يساعد مرضى السكري

shutterstock_1291809859210524120042730_

نصائح لحماية طفلك من أشعة الشمس خلال الصيف

أخبار متعلقة
1480150

فوائد صحية منوعة لحب العزيز

image

أضرار وفوائد تناول الماء أثناء الطعام

AFFIX_٢٠٢١٠٧١٧_٢٢١٩١٠

فواكة تساعد على الهضم بعد تناول لحم العيد