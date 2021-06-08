فوائد عشبة العشرق لـ التخلص من الدهون

الوكيل الإخباري _ عشبة العشرق من الأعشاب المعروفة منذ القدم وتستخدم لعلاج الكثير من الأمراض التي تصيب جسم الإنسان، فوائدها معروفة في الطب الشعبي منها إذابة الدهون والتخلص من الوزن الزائد. يتم استخدامها أيضاً في وصفات البشرة للحصول على جلد ناعم وبشرة نضرة حيوية، وغيرها من الفوائد الكثيرة للجسم والصحة:





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فوائد عشبة العشرق للصحة الجلدية:



-يكثر استخدام عشبة العشرق للبشرة لما تحتويه من فوائد مبهرة تساعد في العناية والاهتمام بها؛ فهي تزيد من مرونة الجلد وتعيد شباب البشرة، ويتم الاعتماد عليها في إعداد الخلطات الطبيعية بصفة مستمرة.



-تساعد عشبة العشرق في علاج الالتهابات الناتجة عن كثرة التعرّض لأشعة الشمس نظراً لاحتوائها على بعض المواد المضادّة للالتهابات والزيوت الطيّارة مثل التانين والأسيتون.



-تساهم عشبة العشرق في علاج الأمراض الجلدية المتنوّعة التي تداهم البشرة مثل الإكزيما والصدفية نظراً لاحتوائها على مضادات للأكسدة.



-تقضي عشبة العشرق على حب الشباب والبثور، وكذلك على الرؤوس السوداء التي تصيب الوجه بكثرة نظراً لاحتوائها على مضادات للأكسدة والبكتيريا.



-تساعد عشبة العشرق في التخلص من الشوائب والأوساخ المتراكمة في مسام البشرة نظراً لاحتوائها على مضادات للبكتيريا والفطريات.



-تساهم عشبة العشرق في تسريع شفاء الحروق والتئام الجروح.



-تعمل عشبة العشرق على تأخير ظهور علامات التقدّم في العمر ومنع ظهور التجاعيد وترهّلات الجلد.



-تساعد عشبة العشرق في شدّ البشرة والجلد وزيادة مرونتها وحيويتها.



-تساهم عشبة العشرق في ترطيب البشرة والتخلص من الجلد الميّت عن طريق عملية التقشير وتحفيز الجلد على التجدّد.



المصدر : الامارات نيوز