الوكيل الإخباري - عصير البرتقال من العصائر الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، وخاصة إذا ما تم عصره مع اللب ليزداد النفع، حيث يعتبر البرتقال مصدر جيد لفيتامين سي (فيتامين ج) وفيتامين أ، علاوة على احتوائه على الكالسيوم والحديد وحمض الفوليك، كما أن شربه مع اللب يزيد من كمية الألياف التي يحتاجها الفرد خلال يومه حتى ينعم بعملية هضم سلسة.

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إن تحضير كوب من عصير البرتقال المنعش مع إضافة العسل الطبيعي له يحتوي على العديد من الفوائد والمنافع للجسم، وذلك بسبب ما يحتوي كل من البرتقال والعسل على فيتامينات ومعادن مفيدة، ومن أهم فوائد عصير البرتقال مع العسل الآتي:

دعم جهاز المناعة

وجدت الأبحاث العلمية أن عصير البرتقال الطبيعي غني بفيتامين سي الذي يشتهر بفوائده لجهاز المناعة، يمكن ملاحظة هذا الأمر عند الإصابة بنزلات البرد، فيساعد شرب عصير البرتقال على محاربة الزكام والرشح.

فوائد عصير البرتقال للحامل وجنينها

تناول المرأة الحامل لعصير البرتقال الطبيعي خلال حملها يساعد على مدها بحمض الفوليك الذي تحتاجه، والذي يعمل على دعم صحة نمو الجنين عبر الحد من مخاطر العيوب الخلقية.



تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى

يحتوي عصير البرتقال الطبيعي على مستوى جيد من البوتاسيوم الذي يرتبط بالكالسيوم ويساعد على إدراره مع البول، الأمر الذي يحد بالتالي من فرصة تطور حصوات الكلى.



تحسين مستوى السكر

رغم أن عصير البرتقال مع العسل يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر، إلا أن خصائص العسل الذي يحتوي على مضادات الأكسدة تساعد على الحماية من الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي وبالتالي مرض السكري من النوع 2، كما أن العسل يساعد على رفع مستوى هرمون الأديبونكتين وهو هرمون يقلل من الالتهاب ويساعد على تنظيم السكر.

تحسين صحة القلب

تُظهر الدراسات بأن عصير البرتقال مع العسل يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، علاوة على تنظيم ضربات القلب، الأهم من ذلك كله هو منع موت الخلايا السليمة عبر تقليل خطر الإجهاد التأكسدي، وقد وجد أن تناول عصير البرتقال مع العسل للأشخاص فوق سن الأربعين يعمل على خفض ارتفاع ضغط الدم خصوصاً للنساء.

غني بمضادات الأكسدة

عصيل البرتقال والعسل الطبيعي على حدٍ سواء غنيان بمضادات الأكسدة التي تعمل على منع الضرر التأكسدي عبر إزالة الجزيئات غير المستقرة من البشرة والجسم أو ما تعرف به (الجذور الحرة)، هذا الأمر يساعد على الحماية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والسكري كذلك.

شفاء الحروق والتئام الجروح

يُعرف العسل الطبيعي بخصائصه التي تساعد على شفاء الجروح والحروق، كما أنه يعمل على علاج تقرحات القدم المرتبطة بمرض السكري، ويمكن تخفيفه ملعقة منه في كوب من عصير البرتقال للحصول على فائدة مضاعفة منه

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