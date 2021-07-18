فوائد عصير العنب الصحية

الوكيل الإخباري - العنب من الفاكهة المحببة للكبار والصغار، ويتوافر في عدة ألوان، ويمكننا تناوله كفاكهة كاملة، أو نتناوله كعصير .

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* الفوائد الصحية لعصير العنب

توضح بعض الدراسات البحثية أن عصير العنب الأحمر والأرجواني قد يوفر بعض الفوائد الصحية للقلب، ومنها:

1 - تقليل خطر التعرض للجلطات الدموية.

2 - خفض مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL أو “الضار”).

3 - لوقاية من تلف الأوعية الدموية في القلب.

4 - المساعدة في الحفاظ على مستوى صحي لضغط الدم.



العنب غني بمضادات الأكسدة الواقية للصحة، ومنها ريسفيراترول وفلافنويدات، وتوجد مضادات الأكسدة هذه بشكل أساسي في قشرة العنب وجذعه وأوراقه وبذوره، أكثر من اللب.



وتعتمد كمية مضادات الأكسدة في العنب على عدة عوامل، ومنها نوع العنب ومنشأه الجغرافي وكيفية معالجته، وعادة ما يرتفع مستوى مضادات الأكسدة في العنب ذي اللون الأحمر القاتم والأرجواني أكثر من العنب الأبيض أو الأخضر.



وبالإضافة إلى عصير العنب، قد توجد بعض الفوائد الصحية في منتجات العنب الأخرى، ومنها مستخلصات العنب ومسحوق العنب.



وتذكر أنه من المفيد أيضًا تناول العنب الكامل – وليس فقط عصير العنب. وتشير بعض الأبحاث إلى أن العنب الكامل يوفر الكمية ذاتها من مضادات الأكسدة التي توجد في عصير العنب، كما أنه يوفر فائدة أخرى وهي الألياف الغذائية.

المصدر - صحتك