الخميس 24-12-2020
الوكيل الاخباري

كيس يفزع سكان عمارة سكنية بإربد .. والامن يوضح !

اهالي حي سكني يستيقظون على صدمة بعمان - صور

الأشغال تحذر من الضباب

الحكومة تحدد موعد رفع الحظر الجمعة

قرار حكومي حاسم بشأن الحظر الشامل قريبا

تصريح حكومي جديد بشأن الرواتب

إصدار قرارات متعلقة بمعادلة الشهادات غير الأردنية

توضيح هام من وزارة الصحة حول لقاح كورونا

مواطن يروي تفاصيل مؤلمة لحادث سير خطف طفليه ويشكو شركة تأمين

أسعار الذهب الخميس 24/12/2020

الخميس، 24-12-2020 01:50 م

فوائد غير متوقعة ستدفعك لتناول أرجل الدجاج

shutterstock_1143444035 (1)


الوكيل الإخباري _ يعد تناول أرجل الدجاج من الامور التي يتجنبها الكثير من الاشخاص ، حيث كشفت دكتورة في قسم الإرشاد البيطري، عن العديد من الصحية لـ تناول أرجل الدجاج، وابرز هذه الفوائد :

اضافة اعلان
 


– تحتوي أرجل الدجاج على العديد من السعرات الحرارية لكن بصورة معتدلة.

– تزود الجسم بكميات كبيرة من فيتامين بـ12 الهام جدًا لصحة الخلايا العصبية.

 

- تساهم إلى حد كبير في القضاء على حالات الالتهاب المختلفة.


– تجديد خلايا البشرة.


– تأخير علامات الشيخوخة.


– الحفاظ على قرنية وعدسة العين.


– توفر كميات كبيرة من السيلينيوم والفسفور، والسلينيوم.


المصدر : الامارات نيوز



 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_19712_59705e929cc-caf6-4476-bcaf-7e6b56b277c4

تجنبها.. أطعمة تؤدي إلى انخفاض مستوى الطاقة في جسمك

33

كيف تتحقق من وجود حشرات بق الفراش في منزلك؟

1-1273163

مؤشرات تدل على أن فيروس كورونا هاجم القلب

WCuc5

طرق لتخفيف ضيق التنفس أثناء الجري

رجل-يحاول-التذكر

اكتشاف خلايا دماغية تفسّر سبب فقدان الذاكرة لهؤلاء

2957311-1640270523

أسباب تدفعك إلى تناول الشوكولاتة

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_15054_305c65753a0-7544-4c3e-bd86-cf472692963f

فوائد غير متوقعة لـ الذرة الصفراء خاصة لمرضى السكري

2020_9_9_12_30_15_502

فوائد مذهلة للشاي الأزرق.. حماية من مخاطر صحية كثيرة!

الشوفان-بالحليب

فوائد مذهلة لتناول كوب من حليب الشوفان يومياً

gregory-pappas-rUc9hVE-L-E-unsplash-scaled

لن تصدق.. ماذا يحدث للجسم عند النوم يومياً قبل الـ 10 مساءً

3510961-2037943106

احذر.. استخدام المناديل المبللة يهدد حياتك

ما هو العسل الأسود؟ وما هي فوائد العسل الأسود؟

فوائد غير متوقعة لتناول العسل الأسود