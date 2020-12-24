فوائد غير متوقعة ستدفعك لتناول أرجل الدجاج

الوكيل الإخباري _ يعد تناول أرجل الدجاج من الامور التي يتجنبها الكثير من الاشخاص ، حيث كشفت دكتورة في قسم الإرشاد البيطري، عن العديد من الصحية لـ تناول أرجل الدجاج، وابرز هذه الفوائد :

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– تحتوي أرجل الدجاج على العديد من السعرات الحرارية لكن بصورة معتدلة.



– تزود الجسم بكميات كبيرة من فيتامين بـ12 الهام جدًا لصحة الخلايا العصبية.

- تساهم إلى حد كبير في القضاء على حالات الالتهاب المختلفة.



– تجديد خلايا البشرة.



– تأخير علامات الشيخوخة.



– الحفاظ على قرنية وعدسة العين.



– توفر كميات كبيرة من السيلينيوم والفسفور، والسلينيوم.



المصدر : الامارات نيوز



