فوائد غير متوقعة ستدفعك لتناول أرجل الدجاج

الوكيل الإخباري _ يعد تناول أرجل الدجاج من الامور التي يتجنبها الكثير من الاشخاص ، حيث كشفت دكتورة في قسم الإرشاد البيطري، عن العديد من الصحية لـ تناول أرجل الدجاج، وابرز هذه الفوائد :
– تحتوي أرجل الدجاج على العديد من السعرات الحرارية لكن بصورة معتدلة.
– تزود الجسم بكميات كبيرة من فيتامين بـ12 الهام جدًا لصحة الخلايا العصبية.
- تساهم إلى حد كبير في القضاء على حالات الالتهاب المختلفة.
– تجديد خلايا البشرة.
– تأخير علامات الشيخوخة.
– الحفاظ على قرنية وعدسة العين.
– توفر كميات كبيرة من السيلينيوم والفسفور، والسلينيوم.
المصدر : الامارات نيوز