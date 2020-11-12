فوائد غير متوقعة لتناول القهوة الخضراء على الريق

الوكيل الإخباري _ تعد القهوة الخضراء من المشروبات التي يفضل الكثير من الاشخاص تناولها خاصة على الريق؛ نظرا لما تتمتع به من فوائد لا حصر لها ، وابرزها :
-زيادة معدل الحرق في الجسم
-المساعدة في التخلص من الوزن الزائد
- تساعد القهوة الخضراء على زيادة الإحساس بالشبع، وسد الشهية.
- تعد علاجا فعالًا لمرضى السكر، لاحتوائها على بعض المواد التي تساهم في خفض معدل السكر في الدم.
-تعمل على تنشيط الذاكرة، وإعطاء الجسم الطاقة اللازمة له لحرق الدهون.
-تقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب.
المصدر : الامارات نيوز
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