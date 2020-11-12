الخميس 12-11-2020
الوكيل الاخباري

الصحة: اللهم ارحمنا الآن

النتائج النهائية للكوتا النسائية في الانتخابات النيابية

إحالة متهجمين على احدى المدارس في الرمثا للمدعي العام

تعرف على الحظر الذكي الذي قد تلجأ اليه الحكومة

النتائج النهائية لانتخابات محافظة العقبة

الكلالدة: 64 قضية تم تحويلها للقضاء 13 منهم في يوم الاقتراع

النتائج النهائية للانتخابات النيابية في معان

النتائج النهائية للانتخابات في البادية الشمالية

النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في الكرك

النتائج النهائية للانتخابات في محافظة البلقاء




الخميس، 12-11-2020 12:52 م

فوائد غير متوقعة لتناول القهوة الخضراء على الريق

how-make-green-coffee-6-steps


الوكيل الإخباري _ تعد القهوة الخضراء من المشروبات التي يفضل الكثير من الاشخاص تناولها خاصة على الريق؛ نظرا لما تتمتع به من فوائد لا حصر لها ، وابرزها :

اضافة اعلان
 

-زيادة معدل الحرق في الجسم

 

-المساعدة في التخلص من الوزن الزائد

 

- تساعد القهوة الخضراء على زيادة الإحساس بالشبع، وسد الشهية.

 

- تعد علاجا فعالًا لمرضى السكر، لاحتوائها على بعض المواد التي تساهم في خفض معدل السكر في الدم.

 

-تعمل على تنشيط الذاكرة، وإعطاء الجسم الطاقة اللازمة له لحرق الدهون.

 

-تقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب.

 

المصدر : الامارات نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
5201914135550321026075

أخطاء صباحية شائعة يمكن أن تدمر يومك

Over-Sweating

علماء: التعرق دون سبب يشير إلى مرض مزمن وخطير

159470458532638200

فوائد مذهلة لتدليك الأذنين يومياً منها خسارة الوزن

620207192126255

4 مأكولات تعمل على ترطيب الجسم مثل الماء

47-103959-irritable-bowel-syndrome-causes-treatments_700x400

تعرف عليها.. أطعمة تفيد في علاج مشاكل القولون

_111912768_whatsubject

فيتامين D الذي يوصف لمرضى كورونا.. فوائده تحمي من أمراض خطيرة جداً

أخبار متعلقة
786470

تعرف على ابرز الفوائد الصحية لماء جوز الهند

6849621-353202768

فوائد لا تتوقعها عند تناول مغلى البقدونس على الريق

القهوة

هل تساعد القهوة السوداء على فقدان الوزن؟

2019_2_19_12_7_28_779

فوائد لا تتوقعها عند تناول البطاطا الحلوة

تنزيل (3)

فوائد لا تتوقعها عند تناول الزبادي قبل النوم

maxresdefault_25

فوائد غير متوقعة لتناول الجوز يومياً .. تعرف عليها