فوائد غير متوقعة لتناول القهوة الخضراء على الريق

الوكيل الإخباري _ تعد القهوة الخضراء من المشروبات التي يفضل الكثير من الاشخاص تناولها خاصة على الريق؛ نظرا لما تتمتع به من فوائد لا حصر لها ، وابرزها :

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-زيادة معدل الحرق في الجسم

-المساعدة في التخلص من الوزن الزائد

- تساعد القهوة الخضراء على زيادة الإحساس بالشبع، وسد الشهية.

- تعد علاجا فعالًا لمرضى السكر، لاحتوائها على بعض المواد التي تساهم في خفض معدل السكر في الدم.

-تعمل على تنشيط الذاكرة، وإعطاء الجسم الطاقة اللازمة له لحرق الدهون.

-تقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب.



المصدر : الامارات نيوز

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