فوائد غير متوقعة لـ الأطعمة الغنية بالبهارات

الوكيل الإخباري _ تعد البهارات والتوابل من المنكهات التي لا يخلو اي منزل منها ، فهي تضفي مذاقاً رائعاً للطعام، كما انها تحتوي على العديد من الفوائد الصحية الضرورية لكل شخص ، تعرف على أبرز الفوائد الصحية التي تدفعك إلي تناول الأطعمة الغنية بالتوابل و البهارات:



– إطالة العمر:

يعمل تناول الطعام الحار ستة أو سبعة أيام في الأسبوع حتى مرة واحدة فقط في اليوم على خفض معدلات الوفيات بنسبة 14 في المائة .



– التمثيل الغذائي:

اشارت العديد من الدراسات إلى أن بعض التوابل مثل الكمون والقرفة والكركم والفلفل والفلفل الحار يمكن أن ترفع معدل الراحة الأيضية وتبطئ شهيتك.

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– تكافح الالتهابات:

حيث تم استخدام الخصائص المضادة للالتهابات للزنجبيل والثوم لعدة قرون لعلاج مجموعة من الحالات ، مثل التهاب المفاصل ، واضطرابات المناعة الذاتية ، وحتى الصداع والغثيان.



– محاربة الخلايا السرطانية.

يعد الكابسيسين مكون نشط من الفلفل الحار يعمل على تدمير الخلايا السرطانية.



– قتل البكتيريا:

لقد ثبت أن الكمون والكركم لهما خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات.



المصدر : الامارات نيوز



