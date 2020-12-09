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الأربعاء، 09-12-2020 11:19 ص

فوائد غير متوقعة لـ الأطعمة الغنية بالبهارات

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الوكيل الإخباري _ تعد البهارات والتوابل من المنكهات التي لا يخلو اي منزل منها ، فهي تضفي مذاقاً رائعاً للطعام، كما انها تحتوي على العديد من الفوائد الصحية الضرورية لكل شخص ، تعرف على أبرز الفوائد الصحية التي تدفعك إلي تناول الأطعمة الغنية بالتوابل و البهارات:

– إطالة العمر:
يعمل تناول الطعام الحار ستة أو سبعة أيام في الأسبوع حتى مرة واحدة فقط في اليوم على خفض معدلات الوفيات بنسبة 14 في المائة .

– التمثيل الغذائي:
اشارت العديد من الدراسات إلى أن بعض التوابل  مثل الكمون والقرفة والكركم والفلفل والفلفل الحار  يمكن أن ترفع معدل الراحة الأيضية وتبطئ شهيتك.

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–  تكافح الالتهابات:
حيث تم استخدام الخصائص المضادة للالتهابات للزنجبيل والثوم لعدة قرون لعلاج مجموعة من الحالات ، مثل التهاب المفاصل ، واضطرابات المناعة الذاتية ، وحتى الصداع والغثيان.


– محاربة الخلايا السرطانية.
يعد الكابسيسين مكون نشط من الفلفل الحار يعمل على تدمير الخلايا السرطانية.


– قتل البكتيريا:
لقد ثبت أن الكمون والكركم لهما خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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