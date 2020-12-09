فوائد غير متوقعة لـ الأطعمة الغنية بالبهارات

الوكيل الإخباري _ تعد البهارات والتوابل من المنكهات التي لا يخلو اي منزل منها ، فهي تضفي مذاقاً رائعاً للطعام، كما انها تحتوي على العديد من الفوائد الصحية الضرورية لكل شخص ، تعرف على أبرز الفوائد الصحية التي تدفعك إلي تناول الأطعمة الغنية بالتوابل و البهارات:
– إطالة العمر:
يعمل تناول الطعام الحار ستة أو سبعة أيام في الأسبوع حتى مرة واحدة فقط في اليوم على خفض معدلات الوفيات بنسبة 14 في المائة .
– التمثيل الغذائي:
اشارت العديد من الدراسات إلى أن بعض التوابل مثل الكمون والقرفة والكركم والفلفل والفلفل الحار يمكن أن ترفع معدل الراحة الأيضية وتبطئ شهيتك.
– تكافح الالتهابات:
حيث تم استخدام الخصائص المضادة للالتهابات للزنجبيل والثوم لعدة قرون لعلاج مجموعة من الحالات ، مثل التهاب المفاصل ، واضطرابات المناعة الذاتية ، وحتى الصداع والغثيان.
– محاربة الخلايا السرطانية.
يعد الكابسيسين مكون نشط من الفلفل الحار يعمل على تدمير الخلايا السرطانية.
– قتل البكتيريا:
لقد ثبت أن الكمون والكركم لهما خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات.
المصدر : الامارات نيوز