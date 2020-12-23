الأربعاء 23-12-2020
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الأربعاء، 23-12-2020 01:35 م

فوائد غير متوقعة لـ الذرة الصفراء خاصة لمرضى السكري

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الوكيل الإخباري _ يحرص مرضى السكري على اتباع انظمة غذائية سليمة ، حيث انهم يمتنعون عن تناول الذرة الصفراء، وذلك لاعتقادهم أنها تحتوي على النشويات، التي من الممكن أن ترفع من مستوى السكر في الدم، الا ان تناول الذرة الصفراء باعتدال يقدم بعض الفوائد الصحية لمرضى السكري ، وابرز تلك الفوائد:

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–  له مؤشر جلايسيمي معتدل
تحتوي الذرة الصفراء على مؤشر جلايسيمي معتدل، أي أن تناولها باعتدال لن يسبب تذبذب في مستويات السكر في الدم بشكل كبير.



– غنية بالقيم الغذائية
يساهم تناول الذرة الصفراء في الحصول على الألياف الغذائية وفيتامين أ ومجموعة فيتامين ب أيضًا.


– تقوية صحة الجهاز الهضمي

تناول الذرة الصفراء يساهم في تعزيز عمل الجهاز الهضمي ويقلل من خطر الإصابة بالإمساك.

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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