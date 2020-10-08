فوائد غير متوقعة لـ الكرنب الأحمر .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ يعد الكرنب الأحمر المعروف بـ الملفوف الأحمر من الخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والتي تتميز بالعديد من الفوائد التي تعود على الصحة ، تعرف على ابرزها :

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فوائد الكرنب الأحمر للتخسيس:

يتضمن على الألياف الصحية، والتي تساعد على الشعور بالشبع وإنقاص الوزن الزائد والخسيس، إضافة إلى أنه يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، وهكذا من المهم الحرص على تناول الملفوف الأحمر للتخسيس، سواء في أطباق مثل الشوربة أو السلطة.



تقوية المناعة:

يتضمن على فيتامين هـ، الذي يعد من الفيتامينات الضرورية لتقوية الجهاز المناعي، حيث إنه من الفيتامينات التي تساعد على زيادة الأجسام المضادة بالجسم، إضافة إلى أنه يساعد على عملية الأيض مما يقي من الأمراض المتعلقة بالمناعة.



الحماية من أعراض الشيخوخة:

يشمل على فيتامين ج، إضافة إلى فيتامين هـ، والذي يساعد على التقليل من أعراض الشيخوخة التي من الممكن أن يتعرض إليها الإنسان مع التقدم في السن، إضافة إلى التخلص من التجاعيد التي تصيب البشرة، وهذا بفضل المواد المضادة للأكسدة.



الوقاية من السرطان:

يتضمن على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة منها الفلافونويد والأنثوسيانين، والتي بدورها تساعد على تحييد الجذور الحرة مما يقلل من نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية.



تحسين الهضم:

يساهم في تحسين أداء الجهاز الهضمي، وهذا لأنه يحتوي على كمية كبيرة من المعادن ومنها العنصر الكبريت، والذي له دور في الوقاية من حدوث عسر الهضم واضطرابات الأمعاء.





المصدر : الامارات نيوز

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