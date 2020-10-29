فوائد غير متوقعة لـ شاي الماتشا.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ يعد شاي الماتشا من المشروبات التي يجهلها العديد من الاشخاص الا انه يعد واحداً من أهم المشروبات الساخنة التي تقدم في اليابان، كما أنه يشبه الشاي الأخضر، ويحتوي على الكثير من الفوائد الصحية الغير متوقعة ، بالاضافة الى طعمه اللذيذ ، تعرف على ابرز فوائد شاي الماتشا :





1- خفض فرص خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.



2- حماية الكبد.



3- المساعدة في عملية فقدان الوزن.



4- خفض ضغط الدم والكوليسترول المرتفع.



5- تعزيز صحة الفم والأسنان.



6- تعزيز صحة القلب.



7- يطيل العمر.



8- الوقاية من السرطان.



المصدر : الامارات نيوز

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