فوائد غير متوقعة للألوفيرا.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ يحتوي الصبار أو الألوفيرا على العديد من العناصر المفيدة حيث يعد مضاد للالتهابات والبكتيريا والفيروسات، ويمكن تناوله أيضاً داخل الأطعمة، أو كعصير ، تعرف على ابرز الفوائد المهمة التي يمكن الاستفادة من الصبار فيها:
– التئام حروق الشمس يعد الصبار من أفضل العلاجات المنزلية الطبيعية.
– علاج حب الشباب لدى الصبار القدرة على تقليل البكتيريا المسببة لحب الشباب وتخفيف الاحمرار.
– يرطب البشرة يمكن للصبار ترطيب الجلد عن طريق تحفيز إنتاج حمض الهيالورونيك، الذي يرطب البشرة ويملؤها.
– يساعد على الهضم فهو مفيد للأمعاء.
– يحتوي على فيتامينات مغذية يمتلئ الصبار بفيتامينات أ وب 12، وفيتامين سي، وفيتامين هـ، وحمض الفوليك والكولين.
المصدر : الامارات نيوز
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة