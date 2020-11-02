فوائد غير متوقعة للألوفيرا.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ يحتوي الصبار أو الألوفيرا على العديد من العناصر المفيدة حيث يعد مضاد للالتهابات والبكتيريا والفيروسات، ويمكن تناوله أيضاً داخل الأطعمة، أو كعصير ، تعرف على ابرز الفوائد المهمة التي يمكن الاستفادة من الصبار فيها:

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– التئام حروق الشمس يعد الصبار من أفضل العلاجات المنزلية الطبيعية.



– علاج حب الشباب لدى الصبار القدرة على تقليل البكتيريا المسببة لحب الشباب وتخفيف الاحمرار.

– يرطب البشرة يمكن للصبار ترطيب الجلد عن طريق تحفيز إنتاج حمض الهيالورونيك، الذي يرطب البشرة ويملؤها.



– يساعد على الهضم فهو مفيد للأمعاء.

– يحتوي على فيتامينات مغذية يمتلئ الصبار بفيتامينات أ وب 12، وفيتامين سي، وفيتامين هـ، وحمض الفوليك والكولين.

المصدر : الامارات نيوز

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