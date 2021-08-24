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فوائد غير متوقعة للشوكولا على القلب

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الثلاثاء، 24-08-2021 03:12 ص

فوائد غير متوقعة للشوكولا على القلب

طريقة-عمل-الشوكولاتة


الوكيل الإخباري - أفادت دراسة جديدة نشرت في دورية أبحاث القلب والأوعية الدموية، إلى نتائج مغايرة للتوقعات حول فوائد الشوكولا الاستثنائية وغير المتوقعة على الجسم.

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وقام باحثون من جامعة نابولي بمراجعة ما يقرب من 100 دراسة ركزت على تناول أطعمة مختلفة وعلاقتها بأكثر الأمراض الشائعة في العالم والتي يموت فيها ملايين البشر سنويا.


وأشارت نتائج البحث إلى وجود تأثير رائع ومباشر لتناول الطماطم وزيت الزيتون على قلب الإنسان، وقد سلطت الضوء على تأثير الشوكولا على القلب من ضمن نتائج هذه الدراسة الشاملة لجمع الأطعمة الشائعة في وقتنا الحالي.


وربطت الدراسة بين تناول كميات قليلة يوميا من الشوكولا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الإنسان، وهي أمراض مرتبطة بأكثر نسبة وفيات في العالم، بحسب الأبحاث. وبينت نتائج الدراسة أن تناول ما بين 20 غراما إلى 45 غراما من الشوكولا يوميا، أي تقريبا ما بين نصف قطعة شوكولا كاملة، لها فائدة كبيرة جدا ومرتبطة بشكل مباشر بصحة القلب.

 

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