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الأربعاء، 18-08-2021 03:13 م

فوائد فيتامين د في علاج ومنع التصلب المتعدد

فيتامين-د-والتصلب-المتعدد


الوكيل الإخباري - بعض الدراسات تشير لدور فيتامين "د" في الوقاية أو تخفيف شدة وتواتر نوبات التصلب المتعدد، بينما دراسات أخرى تنفي العلاقة.

* فيتامين د والتصلب المتعدد
أشارت دراسة أجراها باحثون في جامعة أكسفورد وأخرى أجريت في كلية نيو جيرسي للطب، أن الحفاظ على مستويات مناسبة من فيتامين "د" له تأثير وقائي ضد خطر الإصابة بالتصلب المتعدد.

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* الجهاز المناعي والتصلب المتعدد
عند إصابة الشخص بالتصلب المتعدد، فإن الجهاز المناعي يهاجم الغلاف الذي يحمي الخلايا العصبية. وتشير البحوث إلى أن العلاقة بين فيتامين "د" والتصلب المتعدد يمكن أن تكون مرتبطة بالآثار الإيجابية لفيتامين "د" على الجهاز المناعي.

 

* أشعة الشمس والتصلب المتعدد
جدير بالذكر، أن العلاقة بين فيتامين "د" والتصلب المتعدد يعززها الارتباط بين أشعة الشمس وخطر التصلب المتعدد؛ فكلما كان الشخص مقيمًا بعيدًا عن خط الاستواء، ارتفع خطر الإصابة بالتصلب المتعدد، فضوء الشمس هو مصدر الجسم الأكثر كفاءة لفيتامين "د"، مما يشير إلى أن التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يقي من التصلب المتعدد.

 

* أعراض التسمم بفيتامين "د"
الجرعات الكبيرة للغاية من فيتامين "د" يمكن أن تؤدي للتسمم على المدى الطويل، وتشمل العلامات والأعراض:
الغثيان والقيء.
الإمساك.
فقدان الشهية.
الضعف وفقدان الوزن.

 




 

 


 

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