فوائد كبيرة غير متوقعة للشعور بالوحدة

الوكيل الاخباري - لا يحب الكثيرون الوحدة ويرون أنها تسبب الشعور بالملل والاستياء. لكن يبدو أن لخبراء علم النفس رأياً أخر. فقد اشارت نتائج دراسة حديثة إلى أن للوحدة تأثيرات إيجابية كثيرة.

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ووجد الباحثون أنها يمكن أن تساعد على تعزيز الاستقلالية والثقة بالنفس، فهي تدرب على كيفية الانفصال في الآراء والمواقف عن الآخرين. كما أنها تساعد على التعرف على الذات وعلى تحديد الهوية. وهو ما يساهم في تحفيز الشعور بالارتياح.



كذلك رأى الخبراء أن الوحدة تمكن من التفكير العميق ومن الحد من الشعور بالقلق.

وهي أيضاً تشجع الإبداع وتنمي الخيال. ورأوا أنها تمكن في الكثير من الأحيان من أخذ القرارات الصائبة ومن تحسين القدرة على التمييز بين مختلف الخيارات.



وافادت الدراسة أيضاً بأن قضاء الشخص بعض الوقت وحيداً يمكن أن يعزز لديه الشعور بالود تجاه الآخرين. كما أنه يجعله أكثر ميلاً إلى تقديم المساعدة لهم.

ولهذا من المهم الابتعاد بين الحين والآخر عن العلاقات الاجتماعية والضغوطات النفسية التي يمكن أن تنتج عنها من أجل تنشق الهواء وإعادة بناء الذات.

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