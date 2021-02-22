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الإثنين، 22-02-2021 12:32 م

فوائد كبيرة لتناول البهارات وعلاقته بخسارة الوزن!

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الوكيل الاخباري - يحب الكثيرون إضافة البهارات إلى الطعام، لأنها تمنحه مذاقاً مميزاً جداً. أما ما لا يعرفه البعض فهو أن ذلك ينطوي أيضاً على الكثير من الفوائد، منها:

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- من الممكن أن يساعد تناول البهارات على تسريع عملية حرق الدهون الضارة التي تتراكم في الجسم. ويعود ذلك إلى احتوائها على الكابسينوويد. إلا أن هذا لا يُغني عن تناول الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.


- قد يزيد تناول البهارات من قدرة الجسم على مواجهة الألم. وهو ما يرتبط باحتوائها غالباً على الكابسايسين التي تتحكّم بالمواد المسؤولة في الدماغ عن الألم. وهكذا فإنها تدفعه إلى تجاهل هذا الشعور.

- كذلك تزوّد البهارات الجسم بالكثير من مضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة الجراثيم وتقوية المناعة. ولهذا يُنصح بتناولها لدى المعاناة من الإنفلونزا وغيرها.


وأشارت دراسة حديثة إلى أن تناول البهارات من 6 إلى 7 أيام أسبوعياً يمكن أن يخفّض أعداد الوفيات ويطيل العمر بنسبة 14%. لكن يجب في موازاة ذلك اتباع نظام حياتي صحي.

 

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