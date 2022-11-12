فوائد كثيرة لا تتوقعها للبرتقال

الوكيل الاخباري- يعتبر البرتقال من أهم أنواع الفواكه التي تؤثر على جسم الإنسان، نظرا لإحتواء الحمضيات على نسبة عالية جدا من الفيتامين "c".

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-يعتبر البرتقال مصدراً قوياً للألياف، تحتوي ثمرة واحدة على 12% من قيمتها اليومية، فالنظام الغذائي الغني بالألياف له فوائد عديدة، حيث إنه يساعد على تطبيع حركات الأمعاء، ويخفض مستويات الكوليسترول، ويتحكم في نسبة السكر في الدم، ويحافظ على صحة الأمعاء ويساعد في تحقيق وزن صحي.



-محاربة السرطان، فإن الألياف الغذائية تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بينما الفواكه بشكل عام، وربما تقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة والمعدة والفم والبلعوم والحنجرة والمريء.



-صحة الجلد، قد تصبح البشرة أكثر صحة بتناول برتقالة في اليوم، يعد البرتقال غني بفيتامين "C" الذي يساعد جسمك على تكوين الكولاجين، وهو بروتين مهم لبناء بشرة صحية، ويساعد محتوى البرتقال العالي من "بيتا كاروتين" جسمك أيضاً على إنتاج فيتامين "A" ومعالجته، والذي يساعد في نمو خلايا الجلد.

-صحة الأوعية الدموية، قد اكتشف أن تناول مكملات فيتامين "C" يومياً يمكن أن تكون لها فوائد كبيرة في الوقاية من أمراض الأوعية الدموية.

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