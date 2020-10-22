فوائد لاتتوقعها لـ بذور الكاجو

الوكيل الإخباري _ تعد بذور الكاجو من المكسرات المشهورة والتي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لمذاقها اللذيذ بالاضافة الى العديد من الفوائد التي تقدمها لصحة الجسم .
تعرف على ابرز فوائد الكاجو:
- يحمي الكاجو من خطر الموت المبكر .
- يحمي من خطر التعرض للإصابة بأمراض القلب.
- يعد مصدرا للألياف ويحتوي على نسب مرتفعة من البروتين.
- يعمل على تقوية الجهاز المناعي.
-يساعد على انقاص الوزن .
- يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.
المصدر : الامارات نيوز
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