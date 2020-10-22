فوائد لاتتوقعها لـ بذور الكاجو

الوكيل الإخباري _ تعد بذور الكاجو من المكسرات المشهورة والتي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لمذاقها اللذيذ بالاضافة الى العديد من الفوائد التي تقدمها لصحة الجسم .

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تعرف على ابرز فوائد الكاجو:



- يحمي الكاجو من خطر الموت المبكر .

- يحمي من خطر التعرض للإصابة بأمراض القلب.



- يعد مصدرا للألياف ويحتوي على نسب مرتفعة من البروتين.



- يعمل على تقوية الجهاز المناعي.



-يساعد على انقاص الوزن .



- يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.



المصدر : الامارات نيوز

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