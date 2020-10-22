الخميس 22-10-2020
الوكيل الاخباري

المملكة على موعد مع الأمطار الأسبوع القادم

انخفاض اسعار الكمامات

الأمن: فيديو تكسير المركبات قديم

بدء العمل بالتوقيت الشتوي الجمعة المقبل

عطلة رسمية بذكرى المولد النبوي الشريف الخميس القادم

الصناعة: ملف فصل الخطوط المدفوعة مسبقا قيد الدراسة

عمان .. ضبط متسولة تمتلك عائلتها شركة وتتقاضى 842 دينارا شهريا

أمانة عمان توجه إنذارا لموظفيها

حوسبة فحوصات كورونا بالأردن

تحديث قائمة الدول التي يُستقبل منها طيرانا منتظما




الخميس، 22-10-2020 12:20 م

فوائد لاتتوقعها لـ بذور الكاجو

tbl_articles_article_15381_3702cd46ad8-df5b-417f-bd9e-3cb3a75c17a5


الوكيل الإخباري _ تعد بذور الكاجو من المكسرات المشهورة والتي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لمذاقها اللذيذ بالاضافة الى العديد من الفوائد التي تقدمها لصحة الجسم .

اضافة اعلان

تعرف على ابرز فوائد الكاجو:


- يحمي الكاجو من خطر الموت المبكر  .

 

- يحمي من خطر التعرض للإصابة بأمراض القلب.

-  يعد مصدرا للألياف ويحتوي على نسب مرتفعة من البروتين.

- يعمل على تقوية الجهاز المناعي.

-يساعد على انقاص الوزن .


- يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

المصدر : الامارات نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed

الكشف عن مخاطر ارتداء الكمامة على الذقن

151980942962126400

طرق بسيطة لتجنب مرض في أصابع اليد بسبب الهواتف الذكية!

tbl_articles_article_14441_124962f61d7-b6ca-4d05-bc36-aceb6cf7244d

تعرف على الأعراض الشائعة لحساسية الشمس!

IMG_1877-min

إنقاص الوزن وطرد السموم .. فوائد مذهلة للجوافة

News-P-554490-637388011792359865

السباحة في المياه الباردة تقي من الإصابة بهذا المرض!

EXERCISE-HEADACHES

ابرز أسباب صداع التمارين الرياضية

أخبار متعلقة
فوائد_الفلفل_الأخضر

فوائد مذهلة للفلفل الأخضر .. تعرف عليها

فوائد-الباذنجان-825x510

4 أسباب ستدفعك لتناول الباذنجان بشكل أكبر

47-132249-benefits-red-cabbage-2

فوائد غير متوقعة لـ الكرنب الأحمر .. تعرف عليها

11-1569599487

أسباب تدفعك للاحتفاظ بأكياس الشاي