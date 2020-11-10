فوائد لا تتوقعها عند تناول مغلى البقدونس على الريق

الوكيل الإخباري _ يعد البقدونس أحد الأعشاب التي تحتوي على فوائد مذهلة للصحة، حيث تستخدم أوراقها في عملية صنع الأدوية، تعرف على ابرز الفوائد الصحية لـ مغلي البقدونس على الريق:
1- يحمى من الإصابة بأمراض الكلى.
2- يساعد على منع احتباس الماء داخل الجسم.
3- يعمل على تقليل نسب الإصابة بـالزهايمر.
4- يقي من الإصابة بأمراض التهابات المفاصل والعظام.
5- يتضمن على مواد تساعد على التخلص من مشاكل الجهاز التنفسي.
6- يساعد على إنقاص الوزن ويعمل على زيادة حرق الدهون في الجسم،
7- يحمي من خطر الإصابة بفقر الدم.
المصدر : الامارات نيوز
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