فوائد لا تتوقعها عند تناول مغلى البقدونس على الريق

الوكيل الإخباري _ يعد البقدونس أحد الأعشاب التي تحتوي على فوائد مذهلة للصحة، حيث تستخدم أوراقها في عملية صنع الأدوية، تعرف على ابرز الفوائد الصحية لـ مغلي البقدونس على الريق:

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1- يحمى من الإصابة بأمراض الكلى.

2- يساعد على منع احتباس الماء داخل الجسم.

3- يعمل على تقليل نسب الإصابة بـالزهايمر.

4- يقي من الإصابة بأمراض التهابات المفاصل والعظام.

5- يتضمن على مواد تساعد على التخلص من مشاكل الجهاز التنفسي.

6- يساعد على إنقاص الوزن ويعمل على زيادة حرق الدهون في الجسم،

7- يحمي من خطر الإصابة بفقر الدم.



المصدر : الامارات نيوز

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