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الثلاثاء، 15-06-2021 10:29 ص

فوائد لا تتوقعها لعصير المخلل

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الوكيل الإخباري _ أكدت اخصائية التغذية في الطب الوظيفي، كاميل سكودا، أن عصير المخلل له عدة فوائد، لكن هذه الفوائد تعتمد على نوعية عصير المخلل، شريطة ألا يحتوي على الأصباغ والمواد الحافظة.

وكشفت الخبيرة عن 6 فوائد رائعة لعصير المخلل وهي:

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يقدم عصير المخلل مادة “البروبيوتيك” هي بكتيريا وخمائر حية ومجهرية.

 

تساعد في الحفاظ على توازن بكتيريا الأمعاء الجيدة.

 

تساعد في عملية الهضم.


تساعد الإلكتروليتات في الحفاظ على توازن السوائل في جسم الإنسان

 

تحافظ على نشاط جميع الأنظمة الداخلية، ولكن عندما يتعرق الجسم بسبب التمارين يخاطر بفقدان الكثير السوائل، و بالتالي فهو يساعد على ترطيب الجسم بعد التمرين.


عند سكب عصير المخلل في المجلى، فإنه يقوم بتسليك الممرات والقضاء على الأوساخ العالقة التي تسد مجرى المياه وتؤدي إلى التراكم.

 

المصدر : الإمارات نيوز 


 




 

 


 

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