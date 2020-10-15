الخميس 15-10-2020
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الخميس، 15-10-2020 01:31 م

فوائد لا تتوقعها لـ الزيتون الأسود

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الوكيل الإخباري _ يعد الزيتون سواء الأسود منه أو الأخضر عنصر أساسي يقدم كـ مقبلات على مائدة الطعام ، اذ انه يحتوي على عناصر غذائية مهمة أكسبته خصائص علاجية واسعة المجال، تعرف على ابرز فوائد الزيتون الاسود : 

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يمنع السرطان

يعزز صحة العين

يعزز صحة الجهاز الهضمي

يمنع الإصابة بقرحة والتهاب المعدة

 

ينشط إفراز هرمونات البنكرياس والصفراء لمنع تشكل حصوات المرارة.

 

العناية بالبشرة والشعر


المصدر : سبوتنيك

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