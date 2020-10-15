فوائد لا تتوقعها لـ الزيتون الأسود

الوكيل الإخباري _ يعد الزيتون سواء الأسود منه أو الأخضر عنصر أساسي يقدم كـ مقبلات على مائدة الطعام ، اذ انه يحتوي على عناصر غذائية مهمة أكسبته خصائص علاجية واسعة المجال، تعرف على ابرز فوائد الزيتون الاسود :

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يمنع السرطان



يعزز صحة العين



يعزز صحة الجهاز الهضمي



يمنع الإصابة بقرحة والتهاب المعدة

ينشط إفراز هرمونات البنكرياس والصفراء لمنع تشكل حصوات المرارة.

العناية بالبشرة والشعر



المصدر : سبوتنيك

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