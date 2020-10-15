فوائد لا تتوقعها لـ الزيتون الأسود

الوكيل الإخباري _ يعد الزيتون سواء الأسود منه أو الأخضر عنصر أساسي يقدم كـ مقبلات على مائدة الطعام ، اذ انه يحتوي على عناصر غذائية مهمة أكسبته خصائص علاجية واسعة المجال، تعرف على ابرز فوائد الزيتون الاسود :
يمنع السرطان
يعزز صحة العين
يعزز صحة الجهاز الهضمي
يمنع الإصابة بقرحة والتهاب المعدة
ينشط إفراز هرمونات البنكرياس والصفراء لمنع تشكل حصوات المرارة.
العناية بالبشرة والشعر
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المصدر : سبوتنيك
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