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الثلاثاء، 10-05-2022 04:26 م

فوائد لا تحصى للتين المجفف

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الوكيل الإخباري - يتمتع التين بأهمية كبيرة في النظام الغذائي، خاصةً في شكله المجفف، حيث يتم تناوله بالكامل أو إضافة قطع صغيرة منه إلى مخفوق الحليب، أو بعض الأطباق الغذائية الصحية. 

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تضفي هذه المجموعة الغنية من العناصر الغذائية الأساسية الكثير من الفوائد الصحية على التين، سنلقي نظرة على بعض هذه الفوائد: 

1. مثالي لإدارة الوزن 
التين المجفف هو مصدر جيد للألياف القابلة للذوبان، التي ثبت أنها ضرورية لتعزيز فقدان الوزن، حتى لو تم تناوله بكميات صغيرة، فإن هذه الفاكهة الغنية بالألياف ستساعد على إشباع جوعك وتمنحك الشعور بالامتلاء الذي سيمنعك من تناول الطعام دون داعٍ. 

 

2. جيد للوقاية من الإمساك 
التين المجفف يساعد في التخلص من سموم الجسم عن طريق ضمان الحركة السلسة للأمعاء، وتساعد العناصر الغذائية في التين على موازنة الجهاز الهضمي ومنع الإمساك، كما يعمل محتوى الألياف في التين كملين طبيعي يساعد على تهدئة الأمعاء وتعزيز وظيفة الأمعاء الصحية. 


3. الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة 
كما ذكرنا، سابقًا، يحتوي التين المجفف على كمية جيدة من البوتاسيوم، والمعروف أنه يساعد في الحفاظ على ضغط الدم في الجسم، كما أن البوتاسيوم ضروري للجسم لأنه يساعد في تنظيم التأثير السلبي للصوديوم، والذي يوجد عادة في المحتوى العالي في الأطعمة المصنعة التي نتناولها بشكل يومي. 


4. جيد للقلب 
أظهرت الدراسات أن الدهون الثلاثية هي السبب الرئيسي لأمراض القلب، لأنها تسبب تصلب الشرايين أو زيادة سمك جدران الشرايين، ما يؤدي إلى السكتة الدماغية أو النوبات القلبية. 

 

زهرة الخليج 

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