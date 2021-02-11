فوائد ماء الزهر الصحية للجسم

الوكيل الإخباري _
يعد ماء الزهر أحد المنتجات الطبيعية الرائعة والتي يتميز تتعدد استخداماته نظرا لما يحتويه من فوائد صحية عديدة ، وابرز هذه الفوائد : اضافة اعلان
-يَطرد الغازات من الجسم.
-يقوّي عضلات المعدة، حتّى تقوم بمهامها بالشكل الطبيعيّ.
– يعالج تناول ماء الزهر أيّ تشنّجات قد تصيب الجسم.
-يقويّ الأسنان واللثة ويحميها من الالتهابات، كما يَتخلّص من رائحة الفم المزعجة.
-يمنع تهيّج المعدة، كما يسهّل هضم الأطعمة الدّسمة والتخلّص من غازات البطن وحموضة المعدة والغثيان، وذلك بخلطه بماءٍ دافىء ثمّ شربه بعد الأكل.
– يعالج التوتّر والقلق، ويهدّئ الأعصاب.
-يحارب المغص الذي قد يعاني منه الأطفال الرضّع؛ حيث يشعرون بالرّاحة أثناء نومهم بعد إعطائهم مِلعقةً صغيرةً من ماء الزّهر.
المصدر : الامارات نيوز