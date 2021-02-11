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الخميس، 11-02-2021 03:10 م

فوائد ماء الزهر الصحية للجسم

طريقة_عمل_ماء_الزهر_في_البيت


الوكيل الإخباري _ يعد ماء الزهر أحد المنتجات الطبيعية الرائعة والتي يتميز  تتعدد استخداماته نظرا لما يحتويه من فوائد صحية عديدة ، وابرز هذه الفوائد : 
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-يَطرد الغازات من الجسم.


-يقوّي عضلات المعدة، حتّى تقوم بمهامها بالشكل الطبيعيّ.

– يعالج تناول ماء الزهر أيّ تشنّجات قد تصيب الجسم.

-يقويّ الأسنان واللثة ويحميها من الالتهابات، كما يَتخلّص من رائحة الفم المزعجة.

-يمنع تهيّج المعدة، كما يسهّل هضم الأطعمة الدّسمة والتخلّص من غازات البطن وحموضة المعدة والغثيان، وذلك بخلطه بماءٍ دافىء ثمّ شربه بعد الأكل.

– يعالج التوتّر والقلق، ويهدّئ الأعصاب.


-يحارب المغص الذي قد يعاني منه الأطفال الرضّع؛ حيث يشعرون بالرّاحة أثناء نومهم بعد إعطائهم مِلعقةً صغيرةً من ماء الزّهر.


المصدر  : الامارات نيوز 

 




 

 


 

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