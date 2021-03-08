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الإثنين، 08-03-2021 11:57 ص

فوائد مبهرة لنصف ساعة من المشي يوميا

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الوكيل الاخباري - هناك بعض الرياضات التي تبدو بسيطة لكنها عظيمة المردود على الصحة العامة للإنسان.

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الحساب الرسمي، للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، في السعودية، على "تويتر" نصح بممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة يوميًّا، مؤكدا أن لذلك تأثير وفوائد صحية كبيرة على جسم الإنسان.

 

وأشارت أن هناك 8 فوائد لممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة فقط يوميا، ومنها:

- تخفيف القلق والاكتئاب.

- تقوية العظام.

- مرونة المفاصل.

- تقوية العضلات.
- الوقاية من الأمراض المزمنة كأمراض السمنة والقلب والسكري وضغط الدم والسكري.
- المحافظة على وزن صحي ولياقة أفضل، وتحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم.
- تخفيف مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وحرق السعرات الحرارية الزائدة في الجسم.

 

سبوتنيك

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