فوائد مدهشة ستدفعك لتناول عصير الليمون الأسود

الوكيل الإخباري _ يعد الليمون الأسود أو اللومي من انواع الحمضيات، التي تتميز بنكهة لذيذة ورائحة عطرة، كما يحتوي عدد من الفيتامينات والمعادن التي تجعل قيمته الغذائية عالية ويستخدم عصيره كثيراً في المطبخ الهندي و بدأ ينتشر بكثرة في المطبخ العربي، وذلك نظرا لما يحتويه من فوائد عديدة، ابرزها :





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1- يحمي من أمراض القلب المتنوعة.



2- ينظّم ضخ الدم في الجسم.



3- يطرد السموم من الجسد.



4- يساعد في طرد البكتيريا الضارة الموجودة في الجهاز الهضمي.



5- يجمع الفضلات والسموم المتراكمة في مختلف مناطق الجسم ويطردها إلى الخارج.



6- يساعد هذا الفيتامين في تقوية الجهاز المناعي للأم، والطفل الرضيع.



المصدر : الامارات نيوز



