فوائد مذهلة لأغصان الكرز.. لا تتلفوها

الوكيل الاخباري - لا شك في أنكم تتخلّصون عادة من أغصان حبّات الكرز الصغيرة. ويبدو أن ذلك أمر خاطئ لأن هذه الأغصان يمكن أن تساعد على خسارة الوزن. لكن هذا لا يعني أن يتم تناولها مباشرةً، إنما استخدامها في تحضير بعض الوصفات.

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فهذه الأغصان تحتوي على الفلافونويدات المضادة للأكسدة، أي التي تخلّص الجسم من السموم وتساهم في إنقاص الوزن.



كذلك من الممكن الاستفادة منها للتخلص من مشكلة احتباس الماء في الجسم. ولهذه الغاية يجب استخدامها في تحضير خلاصة يتم تناولها من دون سكر. وفي هذه الحالة يمكن أيضاً التخلص من النفخة وتعزيز عملية الإدرار اللمفوي.



ورغم هذه الفوائد، يجب توخّي الحذر أثناء تناول هذه الخلاصة حيث لا يُنصح بذلك في حال المعاناة من الاضطرابات الكلوية أو في حالات الحمل أو الإرضاع.



ومن المهم في موازاة تناولها، اعتماد نظام غذائي صحي خالٍ من الدهون الضارّة والسكريات مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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