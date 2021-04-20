الثلاثاء 20-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الخصاونة يوعز بتشكيل لجنة وزارية لتطوير القطاع العام

السماح بتسجيل الفصل الصيفي وتأجيل دفع الرسوم لطلبة الجامعات

إعادة النظر في آلية تعيين مجالس أمناء الجامعات

تكلفة رحلة العمرة 1200 دينار على الأردني

الأعيان .. إقرار مشاريع عدة قوانين

الزراعة تكشف تطورات الجراد الصحراوي في المملكة

مكافحة الأوبئة لـ الوكيل : سيناريو عيد الفطر قيد الدراسة

الأوقاف : تنفيذ حملة أسبوعية للعناية بالمساجد

النفط يرتفع إلى ذروة ما يزيد عن شهر بفضل الدولار الضعيف

غزة: 21 وفاة و1556 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 20-04-2021 12:19 م

فوائد مذهلة لأغصان الكرز.. لا تتلفوها

156459789630691500


الوكيل الاخباري - لا شك في أنكم تتخلّصون عادة من أغصان حبّات الكرز الصغيرة. ويبدو أن ذلك أمر خاطئ لأن هذه الأغصان يمكن أن تساعد على خسارة الوزن. لكن هذا لا يعني أن يتم تناولها مباشرةً، إنما استخدامها في تحضير بعض الوصفات.

اضافة اعلان

فهذه الأغصان تحتوي على الفلافونويدات المضادة للأكسدة، أي التي تخلّص الجسم من السموم وتساهم في إنقاص الوزن.


كذلك من الممكن الاستفادة منها للتخلص من مشكلة احتباس الماء في الجسم. ولهذه الغاية يجب استخدامها في تحضير خلاصة يتم تناولها من دون سكر. وفي هذه الحالة يمكن أيضاً التخلص من النفخة وتعزيز عملية الإدرار اللمفوي.


ورغم هذه الفوائد، يجب توخّي الحذر أثناء تناول هذه الخلاصة حيث لا يُنصح بذلك في حال المعاناة من الاضطرابات الكلوية أو في حالات الحمل أو الإرضاع.

ومن المهم في موازاة تناولها، اعتماد نظام غذائي صحي خالٍ من الدهون الضارّة والسكريات مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6713226-415020734

11 علامة تظهر عليك عندما لا تأكل ما يكفي من الخضار

maxresdefault

مخاطر الافراط في تناول التمر الهندي بشهر رمضان

1021781469_0_210_2894_1837_1200x0_80_0_1_ac701f4fe3e7415a20a197ebcc16bfe8

طبيب قلب يحدد متى تكون القهوة قاتلة

تفسير-رؤية-الطعام-في-المنام

نصائح هامة تمنعك من تناول السكريات واكتساب الوزن

sleeping-pill-overdose-1200x799

هل تتناول الكثير من الأدوية المنوّمة؟ انتبه هذا الخطر يحدّق بك

سحور

تعرف على أهمية السحور بزمن كورونا

أخبار متعلقة
6699391-1018719354

5 عادات غذائية صحية لتنقية الدم من السموم في رمضان

7369726-116586983

فوائد مذهلة لتناول الترمس منها خسارة الوزن

696ef9b72a

هل تحبّون 'اللقمشة'؟.. إليك طريقة بسيطة دون زيادة الوزن

تمر

نواة التمر غذاء مفيد ودواء سحري في رمضان

dreamstime_s_53265510

21 مكونا غذائيا متاح في مطبخك للتخلص من الوزن الزائد!

Capture_722047_original

لمن اكتسب الوزن مؤخرا! إليك أفضل الطرق للتخلص منه قبل رمضان