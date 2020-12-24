فوائد مذهلة لتناول الأطعمة النيئة

الوكيل الاخباري - وجدت دراسة حديثة نشرت نتائجها في دورية Frontiers in Psychology العلمية أن تناول بعض الأطعمة النيئة يمكن أن يساعد على تعزيز الصحة العقلية. وذكرت في هذا السياق أيضاً النوم الجيد وممارسة التمارين الرياضية.

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ودعا الباحثون إلى تناول التوت لأنه يحتوي على الأنثوسيانين وهي مركبات تعمل على محاربة الالتهابات وتحتوي على مضادات فعالة للأكسدة، ما يعني أنها تحمي الدماغ من أعراض الشيخوخة وتساعد على تحسين الذاكرة.



كذلك نبهوا إلى ضرورة تناول البروكولي لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامين K الذي يمكن أن يساهم في تعزيز القدرة على التذكر أيضاً. كما يحتوي هذا النوع من الخضار على مركبات مضادة للالتهابات والأكسدة.



ومن المهم برأيهم أيضاً تناول البابايا الخام وخصوصاً في حال المعاناة من تقلبات المزاج لأن هذا يساعد على الشعور بالاسترخاء. كما أن هذه الفاكهة تحتوي على نسبة مهمة من الفيتامين C.



ومن الاطعمة التي أشار الخبراء إلى اهمية تناولها من أجل تحسين الصحة العقلية والنفسية الجزر الذي ينشط عملية التمثيل العضوي في المخ ويمنح الشعور بالراحة ويساعد على التخلص من حالة الخمول.

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