الخميس 22-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تمديد العمل حتى السادسة مساء في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الملك : الجهود مستمرة لتوفير المطاعيم

وزير الصحة يقرر إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للأوبئة

الملك يطلب بإعادة النظر بموقوفي قضية الفتنة

وزير الصحة يقرر اعفاء أبو سل من ادارة البرنامج الوطني للتطعيم

وزير الأوقاف يفتتح الملتقى الخيري في لواء ذيبان

تعميم من رئيس الوزراء بشر الخصاونة - وثيقة

لجنة الاوبئة تفجر مفاجأة مدوية حول حظر الجمعة

الغذاء والدواء: 1801 زيارة تفتيشية في الأسبوع الأول من رمضان

مكرهة صحية في منطقة القويسمة بعمان_صور

الخميس، 22-04-2021 02:16 م

فوائد مذهلة لتناول التفاح

فوائد-التفاح


الوكيل الاخباري - لا تقتصر خصائص التفاح في مذاقه الحلو الشهي عند تناوله لوحده أو عند إضافته إلى الأطباق، بل أنه يحتوي على فوائد صحية كثيرة تضاف إلى نكهته الطيبة.

اضافة اعلان

ووفقا لموقع "إيفري داي هيلث" الطبي، فإن الأخصائية الغذائية الأمريكية، جيسيكا ليفينسون، أكدت أنه "تم ربط التفاح بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين صحة الأمعاء وتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والسمنة وبعض أنواع السرطان".

 

* إليك فوائد تناول التفاح على صحة الإنسان:

- يقلل من نسبة الكوليسترول وضغط الدم.

- يقوي جهاز المناعة.
- جيد لمرضى السكري.
- يقي من السرطان.
- يساعد على إنقاص الوزن.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
iStock-919717524

ما هو مقدار الماء الذي يحتاجه الجسم يوميا في رمضان؟

o_1d38kkgsk1vgd1kfh13d01pot123n2n

كيفية خفض ضغط الدم في خمس دقائق دون دواء

5edf37de4236040cda08f851

تحذير من مخاطر الأطعمة خالية الدسم

gaz-srqa1

4 خطوات للتعامل مع حالات الاختناق بتسرب الغاز في المنزل

1200x0

دراسة - لا تبالغ في استخدام جل التعقيم.. أضراره الصحية كبيرة

التدخين

نصائح هامة لمن يرغب في التوقف عن التدخين بعد رمضان!

أخبار متعلقة
فوائد-فاكهة-الكيوي-الصحية-وقيمتها-الغذائية

دراسة تكشف ما يحدث للجسم عند تناول ثمرتي كيوي يوميا

47-103616-causes-symptoms-atherosclerosis-4

الكشف عن الأعراض الرئيسية لتصلب الشرايين

2018_10_31_17_28_34_410

خبيرة.. تناول الطعام الصحي بأي ثمن قد يصبح خطراً

dreamstime_s_53265510

21 مكونا غذائيا متاح في مطبخك للتخلص من الوزن الزائد!

2018_6_19_18_28_3_150

مشروبات شائعة تضعف الذاكرة والقدرة على التعلم عند الأطفال

القهوة

دراسة تكشف ما يفعله فنجان القهوة الصباحي بالجسم