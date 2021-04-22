فوائد مذهلة لتناول التفاح

الوكيل الاخباري - لا تقتصر خصائص التفاح في مذاقه الحلو الشهي عند تناوله لوحده أو عند إضافته إلى الأطباق، بل أنه يحتوي على فوائد صحية كثيرة تضاف إلى نكهته الطيبة.

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ووفقا لموقع "إيفري داي هيلث" الطبي، فإن الأخصائية الغذائية الأمريكية، جيسيكا ليفينسون، أكدت أنه "تم ربط التفاح بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين صحة الأمعاء وتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والسمنة وبعض أنواع السرطان".

* إليك فوائد تناول التفاح على صحة الإنسان:

- يقلل من نسبة الكوليسترول وضغط الدم.

- يقوي جهاز المناعة.

- جيد لمرضى السكري.

- يقي من السرطان.

- يساعد على إنقاص الوزن.



سبوتنيك