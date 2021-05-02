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الأحد، 02-05-2021 01:59 م

فوائد مذهلة لتناول التمر بانتظام

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الوكيل الاخباري - تعتبر ثمار التمر من المكونات الغذائية الغنية جدا بالفيتامينات والمعادن والألياف المهمة للجسم، واستهلاكها بشكل منتظم يعزز مناعة وصحة الجسم.

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تحدثت إخصائية الغدد الصماء الروسية، تاتيانا بوتشاروفا لوكالة "سبوتنيك" عن تأثير تناول ثمار التمر على الجسم إذا استهلكت بانتظام.


وقالت: "إنه يجب تناول التمر، مثل أي منتج حلو، باعتدال، حيث يمكن للأشخاص الأصحاء تناول ما يصل إلى عشرة تمرات في اليوم الواحد".


وتابعت: "تحتوي التمور على مؤشر أنسولين مرتفع أي أكثر من 100 ميلغرام، وهذا أعلى من القيمة التي توجد في الآيس كريم الصناعي المقدّرة بمعدّل 90 ميلغرام".


كما أشارت إلى الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا، وقالت: "ينصح بتناول من ثلاث إلى إلى خمس تمرات في اليوم، حيث يحتوي 100 غرام من التمر على حوالي 280 سعرة حرارية".

 

وأوضحت بوتشاروفا بأن "التمر يحتوي على المنغنيز والبوتاسيوم والنحاس والكالسيوم وفيتامين ب6".


وقالت: "إن تناول التمور بانتظام له تأثير إيجابي على ضغط الدم والجهاز العصبي والأداء العقلي وعملية تكوين الدم".


وأضافت: "يعتبر التمر بديلا صحيا للحلوى، فهو غني بالألياف التي تشبع الجسم"، مشيرة إلى أنه "يمكن أن يسبب استهلاك كميات كبيرة من الفركتوز، الانتفاخ وتهيج الأمعاء وحتى الإسهال والقرحة المعدية، لهذا يفضل في هذه الحالة استبعاد تناول التمر".

 

سبوتنيك

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