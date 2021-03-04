الخميس 04-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التربية تعلن قرارا بشأن طلبة المدارس

وزير الصحة: ستبدأ الاصابات بالانخفاض تدريجيا بعد نهاية الشهر

الحركة الشرائية طبيعية على المخابز رغم المنخفض- فيديو

تساؤلات شعبية : هل سيُصدر أمر دفاع جديد لتأجيل الأقساط ؟

الأردن يفتتح قنصلية عامة في العيون المغربية

مطالبة نيابية بتأجيل أقساط القروض

إرادة ملكية سامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية 2021

انخفاض أسعار الذهب محليا

تويتر:مخالفات تعمل على إغلاق الحساب بشكل دائم

إيعاز من إدارة الأزمات إلى وزير الصحة بسبب انتشار كورونا

عاجل

التربية تعلن قرارا بشأن طلبة المدارس

الخميس، 04-03-2021 02:52 م

فوائد مذهلة لتناول الجرجير باستمرار

2964926-1464707621


الوكيل الاخباري - لقد ثبت أن جليكوسيدات الكبريت الموجودة في الجرجير تعدل إفرازات الشعب الهوائية، والتي يمكن استخدامها لعلاج العديد من أشكال التهاب الشعب الهوائية المزمن.

اضافة اعلان

الجرجير غنيّ بالعناصر الغذائية المهمة والضرورية لإثراء نظامنا الغذائيّ اليوميّ، إلى جانب لونه الأخضر المنعش، الذي يمنح أطباقنا المعدّة مظهراً ملفتاً وساحراً.


إن تناول الجرجير بانتظام يساعد على الحفاظ على فروة الرأس رطبة؛ مما يمنع جفافها وتشكل القشرة، ثم أن احتوائه على الزنك والكبريت يحمي من العدوى البكتيرية التي قد تصيب فروة الرأس، كما يساهم في حل العديد من مشاكل الشعر.


ويمتلك الجرجير دوراً مميزاً في تخفيف الوزن، لاحتوائه على كميات عالية من الألياف، التي تؤمن إحساساً بالشبع والامتلاء لفترات طويلة بعد تناولها.


يحتوي الجرجير على نسبة عالية من العناصر المعدنية كالحديد والزنك والفسفور والكالسيوم واليود، هذا إلى جانب عدد من الفيتامينات.


ومن فوائد الجرجير الأخرى:
- يقي من الإصابة بالسرطان؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة.
- يحافظ على صحة الجلد، ويمنحه النضارة والحيوية.
- يُقوّي عضلة القلب؛ لاحتوائه على الكبريت الّذي يقي الشريان التاجي.
- يقي من الإصابة بنزلات البرد، ويشفي أعراض الرشح والزكام.
- يعزز عمل جهاز المناعة، ويعمل كمضاد للعدوات الفيروسية، والبكتيرية.

- مفيد لصحة العظام والأسنان.
- يحافظ على صحة العيون والجفون.
- يساعد في عملية الهضم؛ لاحتوائه على مادة الكلورفيل.
- يحافظ على صحة الشعر، وفروة الرأس، ويعالج القشرة، والثعلبة، ويقوّي جذور الشعر، ويقضي على العدوات البكتيرية والطفيلية التي تُصيب فروة الرأس، لاحتوائه على الزنك.
- يقي من الإصابة بفقر الدم "الأنيميا"، لاحتوائه على الحديد، وفيتامين ج، الذي يساعد على امتصاص الحديد.
- يساعد على ضبط مستوي الكوليسترول بالدم وكذلك ضغط الدم.

 

شاشة نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
header_image_everything_you_want_to_know_about_fruits_diets_fustany_main_image

الكشف عن أكثر الفواكه فائدة وأكثرها خطورة للصحة

3008871-678325232

علامات وأعراض تكشف ضعف المناعة

2018_4_12_17_15_36_466

خطوات للحصول على نوم صحي وسليم

egypttoday-عباد-الشمس

دراسة تكشف فوائد صحية مذهة لبذور عباد الشمس

5f999646dd857738202977

أيهما الأفضل؟.. المشي أم الركض

pa-53622372_web

أدلة جديدة داعمة لاستخدام وسائل التدخين الإلكترونية للإقلاع عن التدخين

أخبار متعلقة
2017_12_16_22_47_7_416

حمية بسيطة لمدة 24 ساعة فقط لنسف دهون البطن!

تطهير-الكبد

أطعمة خارقة لتنظيف الكبد من السموم في أيام معدودة

121-115343-chewing-gum-harms_700x400

هل مضغ العلكة ينقص الوزن؟ إليك التفاصيل

main_image6032c2f4c7cb5

غير متوقعة.. أطعمة ومشروبات ابتعد عنها أثناء الإنفلونزا

380574

أخطاء شائعة خلال الفطور تسبّب زيادة وزنك!

علامات_زيادة_الوزن

بعكس التوقعات.. تحديد 5 أسباب لزيادة الوزن غير المبررة