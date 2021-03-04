فوائد مذهلة لتناول الجرجير باستمرار

الوكيل الاخباري - لقد ثبت أن جليكوسيدات الكبريت الموجودة في الجرجير تعدل إفرازات الشعب الهوائية، والتي يمكن استخدامها لعلاج العديد من أشكال التهاب الشعب الهوائية المزمن.

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الجرجير غنيّ بالعناصر الغذائية المهمة والضرورية لإثراء نظامنا الغذائيّ اليوميّ، إلى جانب لونه الأخضر المنعش، الذي يمنح أطباقنا المعدّة مظهراً ملفتاً وساحراً.



إن تناول الجرجير بانتظام يساعد على الحفاظ على فروة الرأس رطبة؛ مما يمنع جفافها وتشكل القشرة، ثم أن احتوائه على الزنك والكبريت يحمي من العدوى البكتيرية التي قد تصيب فروة الرأس، كما يساهم في حل العديد من مشاكل الشعر.



ويمتلك الجرجير دوراً مميزاً في تخفيف الوزن، لاحتوائه على كميات عالية من الألياف، التي تؤمن إحساساً بالشبع والامتلاء لفترات طويلة بعد تناولها.



يحتوي الجرجير على نسبة عالية من العناصر المعدنية كالحديد والزنك والفسفور والكالسيوم واليود، هذا إلى جانب عدد من الفيتامينات.



ومن فوائد الجرجير الأخرى:

- يقي من الإصابة بالسرطان؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

- يحافظ على صحة الجلد، ويمنحه النضارة والحيوية.

- يُقوّي عضلة القلب؛ لاحتوائه على الكبريت الّذي يقي الشريان التاجي.

- يقي من الإصابة بنزلات البرد، ويشفي أعراض الرشح والزكام.

- يعزز عمل جهاز المناعة، ويعمل كمضاد للعدوات الفيروسية، والبكتيرية.

- مفيد لصحة العظام والأسنان.

- يحافظ على صحة العيون والجفون.

- يساعد في عملية الهضم؛ لاحتوائه على مادة الكلورفيل.

- يحافظ على صحة الشعر، وفروة الرأس، ويعالج القشرة، والثعلبة، ويقوّي جذور الشعر، ويقضي على العدوات البكتيرية والطفيلية التي تُصيب فروة الرأس، لاحتوائه على الزنك.

- يقي من الإصابة بفقر الدم "الأنيميا"، لاحتوائه على الحديد، وفيتامين ج، الذي يساعد على امتصاص الحديد.

- يساعد على ضبط مستوي الكوليسترول بالدم وكذلك ضغط الدم.

شاشة نيوز

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