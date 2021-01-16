فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة

الوكيل الإخباري _ تعد الشوكولاتة الداكنة من اكثر الحلويات التي يعشقها الكثير من الاشخاص، وعلى الرغم من حرص العديد من الاشخاص على عدم تناولها لاعتقادهم انها غير مفيدة ، الا انها تحتوي على العديد من المركبات المفيدة ، والأساسي فيها هو الكاكاو، حيث انه كلّما زاد محتوى الشوكولاتة أصبحت مفيدة أكثر لصحة الإنسان، وتتمتّع بالعديد من الفوائد ، ابرزها :

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1- تخفيض مستويات الكوليسترول.



2- تعزيز القدرة الإدراكية.



3- تحسّن من تدفق الدم إلى الدماغ وبالتالي تحسّن وظائف الدماغ على المدى القصير.



4-تقليل احتمالية الإصابة بالسكتات.



5- تخفيض ضغط الدم.



6- تعزيز صحة النظر.



7- تحسين المزاج.



8- الوقاية من السرطان.

المصدر : الامارات نيوز



