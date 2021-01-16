السبت 16-01-2021
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السبت، 16-01-2021 02:21 م

فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة

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الوكيل الإخباري _  تعد الشوكولاتة الداكنة من اكثر الحلويات التي يعشقها الكثير من الاشخاص، وعلى الرغم من حرص العديد من الاشخاص على عدم تناولها لاعتقادهم انها غير مفيدة ، الا انها تحتوي على العديد من المركبات المفيدة ، والأساسي فيها هو الكاكاو، حيث انه كلّما زاد محتوى الشوكولاتة أصبحت مفيدة أكثر لصحة الإنسان، وتتمتّع بالعديد من الفوائد ، ابرزها :

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1- تخفيض مستويات الكوليسترول.


2- تعزيز القدرة الإدراكية.

3- تحسّن من تدفق الدم إلى الدماغ وبالتالي تحسّن وظائف الدماغ على المدى القصير.


4-تقليل احتمالية الإصابة بالسكتات.


5- تخفيض ضغط الدم.


6- تعزيز صحة النظر.


7- تحسين المزاج.


8- الوقاية من السرطان.

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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