فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة

الوكيل الإخباري _ تعد الشوكولاتة الداكنة من اكثر الحلويات التي يعشقها الكثير من الاشخاص، وعلى الرغم من حرص العديد من الاشخاص على عدم تناولها لاعتقادهم انها غير مفيدة ، الا انها تحتوي على العديد من المركبات المفيدة ، والأساسي فيها هو الكاكاو، حيث انه كلّما زاد محتوى الشوكولاتة أصبحت مفيدة أكثر لصحة الإنسان، وتتمتّع بالعديد من الفوائد ، ابرزها :
1- تخفيض مستويات الكوليسترول.
2- تعزيز القدرة الإدراكية.
3- تحسّن من تدفق الدم إلى الدماغ وبالتالي تحسّن وظائف الدماغ على المدى القصير.
4-تقليل احتمالية الإصابة بالسكتات.
5- تخفيض ضغط الدم.
6- تعزيز صحة النظر.
7- تحسين المزاج.
8- الوقاية من السرطان.
المصدر : الامارات نيوز