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الإثنين، 26-10-2020 12:32 م

فوائد مذهلة لتناول عصير البندورة باستمرار

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الوكيل الاخباري - فوائد كبيرة لتناول عصير البندورة حيث يؤدي تناوله إلى خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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حيث اقترح الخبراء شرب عصير البندورة غير المملح بكميات غير محدودة لمدة عام واحد لاجراء تجارب، ونتيجة لذلك، انخفض ضغط الدم لدى 94 متطوعا يعاني من ارتفاع ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (الكوليسترول الضار) لدى 125 مريضا.

 

وتقول الدراسة: "على حد علمنا، فإن الدراسة الحالية هي الأولى التي تبحث في آثار تناول البندورة أو منتجات البندورة على مؤشرات مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مدار عام وعلى مدى واسع من العمر".

 

شاشة نيوز

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