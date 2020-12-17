فوائد مذهلة لتناول فواكه الحمضيات

الوكيل الإخباري _ تحتوي فواكه الحمضيات على العديد من الفوائد الصحية لجسم الانسان من تعزيز المناعة إلى مكافحة السرطان ، يوصي بتناولها خاصة خلال فصل الشتاء، تشمل هذه الفئة من الفاكهة الليمون والبرتقال والجريب فروت و اليوسفي و غيرها من الأصناف الأخر، تعرف على ابرز فوائد فواكه الحمضيات :
– غنية بالفيتامينات والمركبات النباتية
– مصدر جيد للألياف
- تساعد على خفض الكوليسترول
-يساعد على الهضم.
– منخفضة السعرات الحرارية
– تقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى
– محاربة السرطان أو الحماية منه
– صحة القلب
– تحسين وظائف المخ
المصدر : الامارات نيوز