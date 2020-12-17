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الخميس، 17-12-2020 12:25 م

فوائد مذهلة لتناول فواكه الحمضيات

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الوكيل الإخباري _ تحتوي فواكه الحمضيات على العديد من الفوائد الصحية لجسم الانسان  من تعزيز المناعة إلى مكافحة السرطان ، يوصي بتناولها خاصة خلال فصل الشتاء، تشمل هذه الفئة من الفاكهة الليمون والبرتقال والجريب فروت و اليوسفي و غيرها من الأصناف الأخر، تعرف على ابرز فوائد فواكه الحمضيات :

– غنية بالفيتامينات والمركبات النباتية

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– مصدر جيد للألياف


- تساعد على خفض الكوليسترول

 

-يساعد على الهضم.

– منخفضة السعرات الحرارية

 

– تقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى

 

– محاربة السرطان أو الحماية منه


– صحة القلب


– تحسين وظائف المخ

 

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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