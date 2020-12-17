فوائد مذهلة لتناول فواكه الحمضيات

الوكيل الإخباري _ تحتوي فواكه الحمضيات على العديد من الفوائد الصحية لجسم الانسان من تعزيز المناعة إلى مكافحة السرطان ، يوصي بتناولها خاصة خلال فصل الشتاء، تشمل هذه الفئة من الفاكهة الليمون والبرتقال والجريب فروت و اليوسفي و غيرها من الأصناف الأخر، تعرف على ابرز فوائد فواكه الحمضيات :



– غنية بالفيتامينات والمركبات النباتية

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– مصدر جيد للألياف



- تساعد على خفض الكوليسترول

-يساعد على الهضم.



– منخفضة السعرات الحرارية



– تقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى



– محاربة السرطان أو الحماية منه



– صحة القلب



– تحسين وظائف المخ



المصدر : الامارات نيوز



