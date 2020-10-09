فوائد مذهلة لتناول كوب من الماء الدافئ على الريق

الوكيل الاخباري - يحتوي الماء الدافئ على العديد من الفوائد المهمة لصحة الجسم.

وأفاد تقرير نشره موقع "ديلي ميديكال إنفو"، بأن فوائد الماء الساخن تزداد في حالة تناوله في بداية اليوم على الريق.

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- علاج الجهاز الهضمي

تناول الماء الساخن في الصباح عند الاستيقاظ من النوم، يساهم في علاج مشاكل الجهاز الهضمي من الانتفاخات والإمساك.



- حرق الدهون

يساعد الماء الدافئ في حرق السعرات الحرارية الموجودة في الجسم، إذ تستخدم أنظمة الحمية الغذائية مشروبات دافئة مثل الماء والليمون في حرق الدهون لقدرتها المذهلة على إنقاص الوزن.



- طرد السموم

شرب كوب من الماء الدافئ على الريق يعمل على تنظيف المعدة والكبد من السموم الموجودة في الجسم، ويساعد على إخراج السموم من الجسم.



- زيادة الطاقة

يؤدي إلى تدفق الدم إلى أنسجة الجسم والخلايا، إذ يعتبر أحد المشروبات التي تدخل من ضمن مشروبات الطاقة الطبيعية، كما يحسن من عملية تدفق الدم إلى خلايا الجسم.



- مرض السكري

تناول أصحاب مرض السكري لكوب من الماء الدافئ صباح فور الاستيقاظ من النوم، يعمل على ضبط مستوى السكر في الدم.

سبوتنيك

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