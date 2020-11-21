السبت 21-11-2020
الوكيل الاخباري

ترقب شعبي لإجراء حكومي عاجل للتيسير على الأردنيين

القبض على شخصين اعتديا على عامل وطن بالزرقاء

وزير الاشغال: 41 % نسبة الإنجاز بمشروع تقاطع الإرسال

أسعار الذهب السبت 21/11/2020

وفيات السبت 21/11/2020

الملك يشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين اليوم

فرصة لسقوط الأمطار .. السبت

الأرصاد: انخفاض جديد على درجات الحرارة السبت - تحذيرات

الصحة : 447 مصابا بكورونا على أسرة العناية الحثيثة

نقابة الاطباء تنعى استشاري التخدير احمد ابو الرب

السبت، 21-11-2020 11:41 ص

فوائد مذهلة لعصير الباذنجان .. يقضي على دهون البطن ويحارب السرطان

0_OkBuzWI4CI5pjIN8


الوكيل الاخباري - كشف خبراء في الصحة، أن تناول عصير الباذنجان بانتظام، يمد الجسم بفوائد صحية مذهلة.

اضافة اعلان

أكد أطباء تغذية أن عصير الباذنجان من المشروبات ذات التأثير الفعال للتخلص من دهون البطن أو "الكرش"، بسبب احتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة مثل البوتاسيوم والسكوبوليتين والسوروبارون، وفقا لموقع "أفوجل".

وتساعد العناصر الغذائية الموجودة في الباذنجان على خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الكلى، وتنشيط الدورة الدموية، وخفض الكوليسترول، بالإضافة إلى مساعدته على تهدئة الأعصاب.


ويخفض عصير الباذنجان الكوليسترول ويحسن تدفق الدم، ويزيل السموم من الجسم، بالإضافة إلى أنه فعال للغاية كملين، بسبب محتواه العالي من الألياف.


ويعمل عصير الباذنجان كمضاد للالتهابات، ويهدئ الأعصاب بسبب محتواه من السكوبوليتين والسوروبارون.


كما يحتوي على مغذيات نباتية تساعد في نمو الدماغ، ويعتبر علاجا فعالا لمتلازمة القولون العصبي (IBS).


ويساعد في تثبيط إنزيم يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري من النوع 2، ويقلل من أي جذور حرة موجودة في الجسم التي يمكن أن تهاجم الخلايا السليمة، كما يمنع تكون الجلطات الدموية ويقوي الشعيرات الدموية.


ويحارب عصير الباذنجان السرطان، بسبب احتوائه على التربسين، وهو مركب يمكنه تحييد الخلايا المسببة للسرطان.


ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب لاحتوائه على البيتاكاروتين.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
4614-back_pain_man-732x549-thumbnail-732x549

كيفية تشخيص حصوات الكلى وعلاجها والوقاية منها

gettyimages-1182622704

تغييرات في حجم الأصابع قد تنذر بالإصابة بمرض قاتل

sage-pic-1

مشروب مثبط لفيروس كورونا

Newsvitamins

طبيب يحذر من مخاطر تناول الفيتامينات بكثرة

healthyfoodsalade

الكشف عن أفضل 7 أطعمة صحية في العالم

43889-_-_

فوائد التطعيم ضد الإنفلونزا

أخبار متعلقة
gettyimages-1182622704

تغييرات في حجم الأصابع قد تنذر بالإصابة بمرض قاتل

vaccine_wikimedia_commons

التوصل إلى لقاح يمنع تكرار الإصابة بسرطان الجلد

healthy-overnight-oats

اختصاصية تغذية تحذر من مخاطر تناول دقيق الشوفان يوميا

Mangosteens_1024x1024@2x

فاكهة غريبة قد تحد من خطر نمو الخلايا السرطانية وتعزز فقدان الوزن!

babygirlcancer

تأخير علاج مرضى السرطان حتى لشهر واحد يزيد خطر الوفاة

12cec78bc45f484799d1763d1a33bfc4ba3358ad

هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الماء الدافئ صباحا