فوائد مذهلة لعصير الباذنجان .. يقضي على دهون البطن ويحارب السرطان

الوكيل الاخباري - كشف خبراء في الصحة، أن تناول عصير الباذنجان بانتظام، يمد الجسم بفوائد صحية مذهلة.

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أكد أطباء تغذية أن عصير الباذنجان من المشروبات ذات التأثير الفعال للتخلص من دهون البطن أو "الكرش"، بسبب احتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة مثل البوتاسيوم والسكوبوليتين والسوروبارون، وفقا لموقع "أفوجل".



وتساعد العناصر الغذائية الموجودة في الباذنجان على خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الكلى، وتنشيط الدورة الدموية، وخفض الكوليسترول، بالإضافة إلى مساعدته على تهدئة الأعصاب.



ويخفض عصير الباذنجان الكوليسترول ويحسن تدفق الدم، ويزيل السموم من الجسم، بالإضافة إلى أنه فعال للغاية كملين، بسبب محتواه العالي من الألياف.



ويعمل عصير الباذنجان كمضاد للالتهابات، ويهدئ الأعصاب بسبب محتواه من السكوبوليتين والسوروبارون.



كما يحتوي على مغذيات نباتية تساعد في نمو الدماغ، ويعتبر علاجا فعالا لمتلازمة القولون العصبي (IBS).



ويساعد في تثبيط إنزيم يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري من النوع 2، ويقلل من أي جذور حرة موجودة في الجسم التي يمكن أن تهاجم الخلايا السليمة، كما يمنع تكون الجلطات الدموية ويقوي الشعيرات الدموية.



ويحارب عصير الباذنجان السرطان، بسبب احتوائه على التربسين، وهو مركب يمكنه تحييد الخلايا المسببة للسرطان.



ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب لاحتوائه على البيتاكاروتين.

المصدر : سبوتنك







