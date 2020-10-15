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الخميس، 15-10-2020 10:44 ص

فوائد مذهلة لـ اوراق الجوافة .. تعرف عليها

فوائد_ورق_الجوافة_للبلغم


الوكيل الإخباري  _ تعد الجوافة من الفواكه التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لما تحتويه من فوائد صحية ، بالاضافة الى طعمها اللذيذ ، الا ان الكثير يجهل فوائد أوراق الجوافة التي تعتبر مضادة للأكسدة، تعرف على ابرز فوائد أوراق الجوافة : 

– تعمل على تحويل النشويات الى سكريات في الجسم وبالتالي عدم زيادة الوزن.

– تقليل نسبه السكر في الدم لدى مرضى السكري.

– تعمل على انخفاض نسبة الكولسترول الضار في الدم.

– كما انها تساهم في تنشيط الكبد.

– تعد مفيدة في حالة سرطان البروستاتا أو تضخم البروستاتا.

– تساعد على الحد من الحساسية.

– تساعد على علاج الجروح والسحجات ، وعلاج التهابات الإذن.

– تعد مفيدة في حالات التسمم الغذائي .

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المصدر : الامارات نيوز

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