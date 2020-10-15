فوائد مذهلة لـ اوراق الجوافة .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ تعد الجوافة من الفواكه التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لما تحتويه من فوائد صحية ، بالاضافة الى طعمها اللذيذ ، الا ان الكثير يجهل فوائد أوراق الجوافة التي تعتبر مضادة للأكسدة، تعرف على ابرز فوائد أوراق الجوافة :
– تعمل على تحويل النشويات الى سكريات في الجسم وبالتالي عدم زيادة الوزن.
– تقليل نسبه السكر في الدم لدى مرضى السكري.
– تعمل على انخفاض نسبة الكولسترول الضار في الدم.
– كما انها تساهم في تنشيط الكبد.
– تعد مفيدة في حالة سرطان البروستاتا أو تضخم البروستاتا.
– تساعد على الحد من الحساسية.
– تساعد على علاج الجروح والسحجات ، وعلاج التهابات الإذن.
– تعد مفيدة في حالات التسمم الغذائي .
المصدر : الامارات نيوز
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة