فوائد مذهلة لفيتامين غير شائع.. تعرف عليه

الوكيل الاخباري - إن فيتامين B10‎ المعروف أيضًا باسم حمض بارا أمينوبنزويك والذي يختصر ايضا بـPABA، وهو نوع فيتامين غير مشهور ينتمي إلى مجموعة فيتامينات B ، ويوجد في كل من الأطعمة الغذائية النباتية مثل الحبوب ومنتجات اللحوم.

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ووفقا لما نشره موقع Boldsky الأميركي، يشتهر هذا الفيتامين الأساسي باسم "فيتامين واقي الشمس" بسبب نشاطه الوقائي ضد الأشعة فوق البنفسجية و"فيتامين في فيتامين" حيث يساعد في إنتاج حمض الفوليك (فيتامين B9) في الجسم. ولكن لأن الكمية المُنتجة تكون منخفضة للغاية، لذا فإنه يتم اللجوء بشكل أساسي في الحصول على حمض الفوليك بشكل أكبر من المصادر الغذائية.



مصادر فيتامين B10‎

- الحبوب الكاملة.

- البيض.

- اللحوم العضوية (الكبد والفطر)

- الخميرة.

حيث تستخدم مكملات B10 بشكل أساسي لعلاج الأمراض المختلفة المتعلقة بالجلد مثل البهاق ومرض بيروني وتصلب الجلد. ويعد هذا هو سبب إضافة فيتامين B10 إلى الكريمات الموضعية وواقيات الشمس نظرًا لفعاليتها في علاج مشاكل الجلد. ولا يتم تناول فيتامين B10‎ عادة عن طريق الفم بسبب الجدل حول بعض الآثار الجانبية التي يتسبب فيها لبعض الأجسام.



* فوائد فيتامين B10‎

- يعالج الأمراض الجلدية.

- يمتص الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

- يساعد في نمو الشعر.

- يساعد في علاج العقم عند النساء.

- يعالج متلازمة القولون العصبي.

- مضاد للحساسية.

- الوقاية من الحمى الروماتيزمية.

- يؤخر أعراض الشيخوخة.

- تحسين التمثيل الغذائي.

- تكوين خلايا الدم الحمراء.

- علاج أمراض العيون.

* يمكن أن تسبب الجرعات العالية من هذا الفيتامين آثارًا جانبية مثل:

- آلام المعدة.

- الإسهال.

- الحمى.

- القيء.

- الطفح الجلدي.

- تلف الكبد.

- تقليل فعالية بعض الأدوية مثل (المضادات الحيوية وأدوية الغدة الدرقية أو الأدوية المضادة للتشنج).

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