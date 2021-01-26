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الثلاثاء، 26-01-2021 01:03 م

فوائد مذهلة للبطاطا الحلوة .. تعرف عليها

البطاطا-الحلوة-فريش


الوكيل الإخباري _ تعد البطاطا الحلوة من أشهر الأطعمة في العالم نظرا لما تتمتع به من مذاق شهي، بالاضافة الى العديد من الفوائد الصحية ، حيث تعتبر مصدر مهم للبيتاكاروتين ، تعرف على ابرز الفوائد الصحية للبطاطا الحلوة :

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- تعد مصدر غني بمضادات الأكسدة لاحتوائها على فيتامين A ، C بنسب عالية .

 

-تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض السرطانية.

 


- تحتوي البطاطا الحلوة على خصائص مضادة للالتهابات بفضل احتوائها على نسب عالية من فيتامين C ،B6 

 

- تساعد في علاج الالتهابات الداخلية و الخارجية.

- تحتوي البطاطا الحلوة على بيتا كريبتوزانتين المفيد في علاج الالتهابات المزمنة مثل : التهاب المفاصل و الروماتويد .

 

- تحفز من إنتاج الكولاجين و تقلل من فرصة التعرض للإصابة بالتهابات المفاصل.

- تساعد في حماية مريض السكر من الإصابة بأمراض القلب .

 

- تساعد في الشفاء من قرحات المعدة لاحتوائها على فيتامين B ، C و البوتاسيوم و البيتاكاروتينk


- تساعد على تنظيم عملية الهضم و تجنب مشاكله.

 

- تساعد في تطهير الجهاز الهضمي من المعادن الثقيلة كالزرنيخ و الزئبق.

 

المصدر : الإمارات نيوز



 




 

 


 

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