فوائد مذهلة للبطاطا الحلوة .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ تعد البطاطا الحلوة من أشهر الأطعمة في العالم نظرا لما تتمتع به من مذاق شهي، بالاضافة الى العديد من الفوائد الصحية ، حيث تعتبر مصدر مهم للبيتاكاروتين ، تعرف على ابرز الفوائد الصحية للبطاطا الحلوة :

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- تعد مصدر غني بمضادات الأكسدة لاحتوائها على فيتامين A ، C بنسب عالية .

-تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض السرطانية.



- تحتوي البطاطا الحلوة على خصائص مضادة للالتهابات بفضل احتوائها على نسب عالية من فيتامين C ،B6

- تساعد في علاج الالتهابات الداخلية و الخارجية.



- تحتوي البطاطا الحلوة على بيتا كريبتوزانتين المفيد في علاج الالتهابات المزمنة مثل : التهاب المفاصل و الروماتويد .

- تحفز من إنتاج الكولاجين و تقلل من فرصة التعرض للإصابة بالتهابات المفاصل.



- تساعد في حماية مريض السكر من الإصابة بأمراض القلب .

- تساعد في الشفاء من قرحات المعدة لاحتوائها على فيتامين B ، C و البوتاسيوم و البيتاكاروتينk



- تساعد على تنظيم عملية الهضم و تجنب مشاكله.

- تساعد في تطهير الجهاز الهضمي من المعادن الثقيلة كالزرنيخ و الزئبق.

المصدر : الإمارات نيوز



