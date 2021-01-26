فوائد مذهلة للبطاطا الحلوة .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ تعد البطاطا الحلوة من أشهر الأطعمة في العالم نظرا لما تتمتع به من مذاق شهي، بالاضافة الى العديد من الفوائد الصحية ، حيث تعتبر مصدر مهم للبيتاكاروتين ، تعرف على ابرز الفوائد الصحية للبطاطا الحلوة :
- تعد مصدر غني بمضادات الأكسدة لاحتوائها على فيتامين A ، C بنسب عالية .
-تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض السرطانية.
- تحتوي البطاطا الحلوة على خصائص مضادة للالتهابات بفضل احتوائها على نسب عالية من فيتامين C ،B6
- تساعد في علاج الالتهابات الداخلية و الخارجية.
- تحتوي البطاطا الحلوة على بيتا كريبتوزانتين المفيد في علاج الالتهابات المزمنة مثل : التهاب المفاصل و الروماتويد .
- تحفز من إنتاج الكولاجين و تقلل من فرصة التعرض للإصابة بالتهابات المفاصل.
- تساعد في حماية مريض السكر من الإصابة بأمراض القلب .
- تساعد في الشفاء من قرحات المعدة لاحتوائها على فيتامين B ، C و البوتاسيوم و البيتاكاروتينk
- تساعد على تنظيم عملية الهضم و تجنب مشاكله.
- تساعد في تطهير الجهاز الهضمي من المعادن الثقيلة كالزرنيخ و الزئبق.
المصدر : الإمارات نيوز