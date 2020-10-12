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الإثنين، 12-10-2020 12:28 م

فوائد مذهلة للشاي الأخضر.. هل نتناوله باردا أم ساخنا؟

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الوكيل الاخباري - كشف خبير تغذية عن أهم الفوائد الصحية لتناول الشاي الأخضر، والتي على رأسها التخلص من الوزن الزائد.

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وقال الدكتور شريف عزمي رزق الله استشاري التغذية العلاجية في اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة المصرية لموقع "بوابة الأهرام" إن: هذا المشروب بمثابة محرقة الدهون، كما أنه يحتوي على مواد تسرع من عملية التمثيل الغذائي، ومضادات الأكسدة.


وأضاف خبير التغذية أن: "فوائد الشاي الأخضر كثيرة، ومن أبرزها أنه يحتوي على الكافيين والكاتشين، وأن الأبحاث أشارت إلى أن المركبين يدعمان عملية التمثيل الغذائي"، موضحا أنه يساعد أيضا في عملية تكسير الدهون وتحطيمها، ويمد الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها.


وأوضح أن أفضل موعد لتناول كوب شاي أخضر هو بعد وجبة الإفطار بنحو ساعة تقريبا وليس بعد تناول الطعام مباشرة، وقبل ممارسة الرياضة بنحو نصف ساعة وليس بعد ممارستها، مع مراعاة عدم تناوله قبل الذهاب إلى النوم مباشرة.


وحذر الطبيب من تناول الشاي الأخضر بكثرة، مشيرا إلى أن تناوله لا يجب أن يتعدى ثلاثة أكواب يوميا بحد أقصى، مع الالتزام بالمواعيد التي تعظم الاستفادة من المشروب الرائع.


وأوضح أنه من الممكن تناوله باردا، مؤكدا أن فوائد تناول المشروب لا تتأثر إن كان باردا أو ساخنا، ولكن ما يعظم الاستفادة منه هو الالتزام بالمواعيد السليمة لتناوله.

 

شاشة نيوز

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