فوائد مذهلة للشاي الأزرق.. حماية من مخاطر صحية كثيرة!

الوكيل الاخباري - وجدت مراجعة علمية أن زهرة الشاي الأزرق، والتي تنتشر بقوة في منطقة جازان السعودية، لها فوائد محتملة كبيرة خاصة في تعزيز التعلم والذاكرة.

اضافة اعلان



وخلصت الدراسة إلى أنها تحتوي على مجموعة واسعة من الفوائد العصبية مثل منشط الذهن، ومضاد للاكتئاب، ومضاد للإجهاد، ومزيل للقلق، ومضاد لنوبات الصرع، بحسب تقرير لصحيفة "سبق" السعودية.

ونقلت الصحيفة عن المهندس الزراعي، محمد الفيفي، قوله إنه عثر على بذور الشاي الأزرق عام 1995، ثم وجدها بعد فترة طويلة من الزمن في مكان يسمى المخافة وقد نبتت، وأنها من النباتات الطبيعية لعدم احتياجها لأي عمليات كيميائية للإنبات.



وأضاف أن أوراق الشاي الأزرق تستخدم بعد قطفها من الشجرة مباشرة، وأن سعر الكيلو يصل إلى 600 ريال سعودي، مشيرا إلى أنه يُسقى من ماء المطر وأنه هناك طلبا قويا عليه.



وأوضح المهندس الزراعي أن هذا النوع من الشاي يساعد في أمور طبية كثيرة، منها زيادة القدرة على التركيز وتحسين الحركة الدودية للأمعاء ومقاومة الإمساك وتأخير الشيخوخة.

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





