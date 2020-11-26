فوائد مذهلة لمنقوع التين المجفف في زيت الزيتون

الوكيل الإخباري _ يعد التين المجفف المنقوع في زيت الزيتون مفيدا على الصحة وخاصة للقولون ، وعلى الرغم من أن هناك العديد من الأدوية والعلاجات الطبيعية المنزلية لعلاج وتهدئة القولون، إلا أنه يفضل تناول اطعمة طبيعية لعدم تهيج القولون، تعرف على ابرز فوائد التين المجفف مع زيت الزيتون للقولون:

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- يعد خليط التين المجفف مع زيت الزيتون يساهم في الوقاية من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، وأهمهم سرطان القولون، وذلك بسبب غناه بالألياف الغذائية.



- يساعد في حل معظم مشاكل الجهاز الهضمي، وأهمها متلازمة القولون العصبي.



– يعتبر ملينًا طبيعيًا، حيث يساعد في عملية الهضم ويعالج الإمساك.



– يساعد التين المجفف مع زيت الزيتون على تنشيط الأمعاء.



– يساهم تناول التين المجفف مع زيت الزيتون في تخفيف ألم القولون.



– يساعد التين المجفف مع زيت الزيتون في علاج الانتفاخ.



– يساعد زيت الزيتون في تخفيف أعراض بعض أمراض الجهاز الهضمي، وأهمها أمراض القولون، ومرض الأمعاء الالتهابي.

المصدر : الامارات نيوز







