الخميس 26-11-2020
الوكيل الاخباري

لجنة الأوبئة تجيب الوكيل حول استمرارية الحظر الشامل الجمعة العام القادم

العناية الإلهية تنقذ سائقا تعرض لغيبوبة في عمان

أسعار الذهب الخميس 26/11/2020

الأجواء الشتائية تسعد الأردنيين

بيان هام من وزارة التربية حول طلبة المدارس

وفيات الخميس 26/11/2020

أميركا تفرض كفالة مالية على زوارها من دول آسيوية وإفريقية

تحديد آخر موعد لتقديم طلبات المنح والقروض الداخلية -رابط

أمطار غزيرة واحتمالية سقوط البرد

اليرموك ترشح 50 طالباً للمشاركة في دورات تدريبية حول التعلم الإلكتروني

الخميس، 26-11-2020 12:51 م

فوائد مذهلة لمنقوع التين المجفف في زيت الزيتون

فوائد_التين_المجفف_مع_زيت_الزيتون


الوكيل الإخباري _ يعد التين المجفف المنقوع في زيت الزيتون مفيدا على الصحة وخاصة للقولون ، وعلى الرغم من أن هناك العديد من الأدوية والعلاجات الطبيعية المنزلية لعلاج وتهدئة القولون، إلا أنه يفضل تناول اطعمة طبيعية لعدم تهيج القولون، تعرف على ابرز فوائد التين المجفف مع زيت الزيتون للقولون:

اضافة اعلان

- يعد خليط التين المجفف مع زيت الزيتون يساهم في الوقاية من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، وأهمهم سرطان القولون، وذلك بسبب غناه بالألياف الغذائية.


- يساعد في حل معظم مشاكل الجهاز الهضمي، وأهمها متلازمة القولون العصبي.


– يعتبر ملينًا طبيعيًا، حيث يساعد في عملية الهضم ويعالج الإمساك.

– يساعد التين المجفف مع زيت الزيتون على تنشيط الأمعاء.


– يساهم تناول التين المجفف مع زيت الزيتون في تخفيف ألم القولون.


– يساعد التين المجفف مع زيت الزيتون في علاج الانتفاخ.


– يساعد زيت الزيتون في تخفيف أعراض بعض أمراض الجهاز الهضمي، وأهمها أمراض القولون، ومرض الأمعاء الالتهابي.

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
bCZHC

تناول الفاكهة المجففة يجعلك بصحة أفضل

dreamstime_xs_33347172

طرق غريبة لوقف العطس المتكرر

tbl_articles_article_18357_159

فاكهة تساعد في حرق دهون البطن.. تعرّف عليها

EnuckswW8AESTfC

نصيحة طبية لشرب 8 اكواب من المياه يوميا

إلى جانب الفحوصات البدنية والتحاليل الطبية تعتبر الاختبارات النفسية من الأمور الهامة جدا لتشخيص الإصابة بالزهايمر

أمور تحميك من الإصابة بمرض الزهايمر

can-arthritis-cause-stabbing-knee-pain-at-night

أعراض الليل الخطرة لنقص فيتامين د

أخبار متعلقة
pouring-extra-virgin-olive-oil-royalty-free-image-1597238508

كيفية تمييز زيت الزيتون الجيد

الحليب-المجفف

فوائد غير متوقعة لـ الحليب البودرة.. تعرف عليها