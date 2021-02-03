فوائد مذهلة يقدمها سمك السلمون.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ يعد السمك أحد مصادر البروتين الأكثر فائدة للنظام الغذائي خاصة أنه يحافظ على الجسم من الهزل ويبقي العضلات قوية إضافة لأنه مليئ بالمغذيات الأساسية كالأحماض الدهنية وغيرها من الفيتامينات، تعرف على ابرز فوائد سمك السلمون :

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- يعد غني بأوميجا 3 التي تجعل الإنسان أكثر ذكاءً وسعادة.

كما يساعد تناول السلمون على تحسين صحة القلب والشرايين ويحمي من الالتهابات.



- يحمي العين من الضمور الذي قد يصيب شبكتها مع التقدم في السن.



- غني بفيتامين د الذي يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر.



- يحمي الجسم من السرطانات المختلفة كاللوكيميا إذ يمنع انتشار الخلايا السرطانية.



- يساعد على النوم ونمو دماغ الطفل.



المصدر : الامارات نيوز



