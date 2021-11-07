الوكيل الإخباري - يمكن الحصول على فوائد البورون عند تناوله من مصادره الطبيعية، والتي تعد أفضل من المكملات الغذائية. ويمكن الحصول على البورون من مواد غذائية عدة، في طليعتها زيت الزيتون، والبقوليات مثل العدس، والحمص، والفاصوليا، وحبوب الصويا، إضافة إلى المكسرات المختلفة وعلى رأسها الزبيب، والخضروات كالطماطم والبصل والبطاطس، إضافة إلى الفواكه المتنوعة مثل الكيوي، والإجاص، والعنب، والبرتقال، والتفاح، والأفوكادو.

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تأتي صحة العظام في طليعة الفوائد الصحية لمعدن البورون، لكن هذا المعدن النادر يوفر فوائد صحية أخرى لباقي أعضاء الجسم.

ومن فوائد معدن البورون للجسم:

1 - تحسين صحة العظام: ويعد من المعادن الفعالة في علاج مشاكل العظام المختلفة، خاصة لجهة تحسين حالات مرضى التهاب المفاصل. وقد وجدت دراسات عدة أن البورون يساهم في تحسين امتصاص الكالسيوم ما ينعكس إيجاباً على تقوية المفاصل والعظام.

2 - الوقاية من مرض السرطان: للبورون فوائد في تقليل احتمال الإصابة بالسرطانات، خاصة سرطان الرئة، وسرطان البروستاتا. لكن هذه الفائدة بحاجة للمزيد من الدراسات لإثباتها.



3 - تحسين القدرات الإدراكية: يساهم البورون في المحافظة على صحة الدماغ، وتحسين التنسيق العضلي العصبي، كما يساعد على تقوية الذاكرة قصيرة المدى وزيادة التركيز والإنتاجية بصورة عامة.



4 - تسريع شفاء الجروح: قد يكون للبورون فوائد محتملة في تسريع شفاء الجروح، فقد وجد الباحثون أنه يساعد على تحسين وظائف الأنزيمات المسؤولة عن شفاء الجروح، ما يجعله يساهم في تسريع الشفاء والتعافي.

5 - الحماية من الالتهابات الفطرية: من فوائد البورون للجسم أنه يعزز قدرة الجسم على الوقاية من الإلتهابات الالتهابات الفطرية أو تلك الناتجة عن الخمائر.

تجدر الإشارة إلى أن انخفاص مستويات معدن البورون في الجسم تخلَف الأعراض التالية:



1 - مشكلات في عمليات الأيض، وامتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم.

2 - الإضطرابات العصبية.

3 - الإصابة بأمراض العظام، مثل التهاب المفاصل، وهشاشة العظام.

4 -مشكلات في الغدة الدرقية.

المصدر - هي