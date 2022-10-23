فوائد وأضرار الشاي الأخضر للتنحيف

الوكيل الإخباري-يُعتبر الشاي الأخضر، من المشروبات واسعة الانتشار حول العالم، وقد ازداد شيوع استخدامه في الآونة الأخيرة؛ لفوائده العديدة، ومنها التنحيف.. يمتاز بمحتواه العالي من الفلافونويدات، ومنها مركّب يُدعى الكاتيشين، مضادات الأكسدة، المغنيسيوم، والكافيين.. يعمل الكاتيشين فيه على تكسير الدهون الزائدة عن حاجة الجسم، فيما يسرّع الكافيين عملية الأيض، عن طريق زيادة كمية الطاقة التي يستهلكها الجسم من حرق الدهون.

حول أضرار الشاي الأخضر للتنحيف، تشير الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج، إلى أنه: "على الرغم من وجود نتائج لخسارة الوزن من استهلاك الشاي الأخضر، إلا أنها نتائج بسيطة للغاية ولا تؤدي لخسارة ملحوظة في الوزن؛ لذا من المهم اتباع نظام غذائي صحي متوازن، وممارسة الرياضة بانتظام للتنحيف، وعدم الاعتماد بشكل كامل على الشاي الأخضر، وإنما استخدامه كقيمة مضافة للطرق السابقة، بهدف تحفيز حرق الدهون وخسارة الوزن".. وتتابع الدكتورة سينتيا متحدثةً بالتفصيل عن أضرار الشاي الأخضر في التنحيف وفوائده الصحية، في الموضوع الآتي:

الدكتورة سينتيا الحاج



ما هي أضرار الشاي الأخضر الصحية؟

الإسراف في تناول الشاي الأخضر له عدّة آثار جانبية، من بينها: الصداع، القيء والدوخة.. ويتسبب تناوله قبل النوم في الإصابة بالأرق.

قد تتعرّضين للإصابة باضطرابات القلب وعدم انتظام ضرباته، إذا أسرفتِ في تناول الشاي الأخضر (أكثر من 2-3 أكواب يومياً)، ويفضّل لمَن تعاني من أمراض القلب، مراجعة الطبيب في الكمية المسموح بتناولها يومياً.

تعاني المسرفات في تناول الشاي الأخضر، من الشعور بالإرهاق والتوتر.

يوجد في الشاي الأخضر كاتيكينات، كثرتها تؤذي خلايا الكبد.

يضرّ الشاي الأخضر بالمعدة ويعرّضها للإصابة بتقرّحات.

يتسبّب الشاي الأخضر في تراكم حصوات الكلى.

يُضرّ الشاي الأخضر بالمرأة الحامل، وذلك لاحتوائه على مادة الكافيين، التي قد تعرّضها للإصابة بالإجهاض، والمرضعات لأنه قد يتم إفراز مكونات الشاي الأخضر في حليب الأم ومنها الكافيين؛ مما قد يسبّب بعض الأعراض للطفل مثل: صعوبة النوم، زيادة الانفعال والبكاء.. إضافة إلى إمكانية حدوث إسهال.

يمتصّ الشاي الأخضر كمية كبيرة من الكالسيوم من جسم الإنسان؛ لذلك يُنصح لمريضات هشاشة العظام، الأطفال، كبيرات السن والنساء اللاتي وصلن لسن اليأس، بعدم تناوله.

يُحذّر من تناول الشاي الأخضر لمريضات السرطان؛ لأنه قد يُبطل مفعول الدواء؛ كونه يتفاعل معه؛ فيمنع الحصول على نتائج جيدة.





الأضرار على مستوى التنحيف

- نقص الكالسيوم: يفضَّل شرب الشاي بعد فترة لا تقلّ عن ساعة من الانتهاء من تناول الطعام؛ لأنه يقلّل من قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، وبالتالي زيادة فرص الإصابة بهشاشة العظام.

- زيادة الأنيميا: إذا كنتِ تعانين من نقص نسبة الهيموجلوبين بالدم؛ فعليكِ ترشيد استهلاككِ اليومي من الشاي الأخضر؛ بحيث لا يزيد عن كوبين يومياً؛ لأنه يؤثر على امتصاص الجسم للحديد.

- اختلال معدل السكر في الدم: يحتوي الشاي الأخضر على نسبة من الكافيين، التي تسبّب اختلال مستوى السكر في الدم؛ لذا يُنصح لمريضات السكري بعدم تناوله بكميات كبيرة عند اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن.



فوائد الشاي الأخضر الصحيّة

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مقوٍّ طبيعي لجهاز المناعة



- يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات المفيدة، التي تسهم في علاج الكثير من الأمراض، من بينها: أمراض الأسنان كالتسوّس والتهابات اللثة، الوقاية من الشلل الرعاش وزيادة كفاءة الأعصاب.

- يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة؛ لذلك ينجح في قتل الخلايا السرطانية الخبيثة.

- يحدّ من ارتفاع الكوليسترول الضارّ في الجسم؛ مما يَزيد من صحة وكفاءة القلب.

- يُستفاد منه في ضبط هرمون الأنسولين، وبالتالي تنظيم السكر في الدم، ووقاية جهاز البنكرياس من الأمراض الخطيرة.

- يُعتبر مقوّياً طبيعياً لجهاز المناعة ورفع مقاومة الجسم تجاه الأمراض الخطيرة. يخلّص الجسم من البكتيريا والفيروسات الضارّة؛ فيرفع من كفاءة الجهاز الهضمي.

- يعالج الاكتئاب؛ لأنه يحتوي على الثيانين، وهو عبارة عن حمض أميني يتواجد في أوراق الشاي، ويعمل على الاسترخاء والهدوء.

- يحمي من الشيخوخة المبكرة، يَزيد من قوة المفاصل، ويستفاد منه في علاج أمراض الجهاز التنفسي مثل: نزلات البرد والربو.. كما يستفاد منه في تحسين الذاكرة وتقويتها.

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