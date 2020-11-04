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الأربعاء، 04-11-2020 02:01 م

فوائد وأضرار تناول العلكة باستمرار

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الوكيل الاخباري - يحب بعض الأشخاص مضغ العلكة "اللبان" باستمرار، فمن المعروف أن العلكة الخالية من السكر تعتبر مضاداً فعالاً للبكتيريا الضارّة إذ تعمل على حماية الأسنان من التسوّس، والسبب أنها تحفّز عملية إفراز اللعاب الذي يزيل كمية الأحماض الزائدة وبقايا الطعام من الفم، كما أن مضغها يساهم في حماية مينا الأسنان.

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وفي المقابل، قد يؤدي تناول العلكة التي تحتوي على السكر إلى تراكم الجير على الأسنان بسبب التفاعل بين البكتيريا الضارّة وتلك المادة الحلوة.


ومن فوائد العلكة الخالية من السكر أنها تسرّع نبضات القلب وتنشّط الدورة الدموية وتحفّز وصول الأكسجين إلى الدماغ.

 

وأشارت دراسة حديثة إلى أن لهذا تأثيراً إيجابياً في الذاكرة حيث يعمل على إنعاشها وتجديد القدرة على التفكير وأخذ القرارات.


ورغم هذا، يجب الانتباه إلى أن مضغ العلكة باستمرار يمكن أن يسبّب الشعور بالألم في منطقة الحنك، وخصوصاً في حالات التوتر حيث يتم الضغط على الأسنان بقوة.

 

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