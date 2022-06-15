فوائد واضرار فاكهة البابايا

الوكيل الإخباري - تعتبر فاكهة البابايا (Papayas) إحدى أنواع الفواكه الاستوائية المحبّبة لدى من يتناولها، وذلك لطعمها اللذيذ ولونها النابض بالحياة، تُضاف فاكهة البابايا للسلطات أو تقدّم كأحد أنواع العصائر اللذيذة بمفردها أو بخلطها مع أنواع الفواكه الأخرى.

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القيم الغذائية في فاكهة البابايا



تملك البابايا العديد من الفوائد الصحية الكثيرة لصحة أعضاء الجسم، مع قدرتها المميزة على مكافحة الامراض، حيث تعتبر البابايا مصدراً ممتازاً لفيتامين سي، بالإضافة إلى غناها بالعناصر الغذائية المميزة مثل:



- حمض الفوليك (vitamin B9)

- فيتامين أ (vitamin A)

- المغنيزيوم

- الكالسيوم والبوتاسيوم

- فيتامينات ب (B vitamins)

- فيتامين ي (vitamin E)

فوائد البابايا للصحة



تقدّم العناصر الغذائية الموجودة في فاكهة البابايا العديد من الفوائد الصحية لتعزيز صحة أجسامنا مثل:



1- دور وقائي مهم للحفاظ على صحة العين وحمايتها من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بتقدم العمر، والمسبّب لضعف أو فقدان البصر عند كبار السن.

2- تساعد المواد المضادة للأكسدة الموجودة في البابايا في تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان.

3- يساعد المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في فاكهة البابايا أيضاً على

4- مكافحة الالتهابات المزمنة المؤدية للإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

5- المحافظة على صحة العظام وتقويتها

6- تحسين عملية الهضم والوقاية من الإصابة بالإمساك.

7- تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

8- الوقاية من الإصابة بمرض الربو.

فوائد بذور البابايا



فوائد البابايا غير محصورة فقط بتناول فاكهتها اللذيذة، بل تملك بذور البابايا أيضاً قيمة غذائية عالية، وتقّدم فوائد عديدة عند تناولها مثل:



1- مصدر غذائي جيد للعديد من العناصر الغذائية مثل الألياف ومضادات الأكسدة.

2- لها دور مميز في مكافحة الالتهابات وتحسين كفاءة جهاز المناعة.

3- الحفاظ على صحة ووظائف عمل الكليتين.

4- يساعد مستخلص بذور البابايا على تقليل الالتهابات وتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستات.

5- تحسين عمل الجهاز الهضمي من خلال التخفيف من الإمساك والحماية من الإصابة ببعض الأمراض الهضمية مثل أمراض الأمعاء الالتهابية والقرحة الهضمية.

أضرار البابايا



لا تحوي فاكهة البابايا على أي أضرار صحية خطيرة، باستثناء بعض التحذيرات الواجب أخذها بعين الاعتبار عند تناول فاكهة البابايا لدى بعض الأشخاص مثل :

1- قد يعاني الأشخاص المصابون بحساسية اللاتكس (latex allergy) وهي البروتينات الموجودة في المطّاط الطبيعي، من حساسية اتجاه فاكهة البابايا أيضاً لاحتوائها على أنزيمات مشابهة لهذه البروتينات.



2- يسبّب تناول البابايا غير الناضجة اضطرابات وتقلصّات في المعدة، خاصّة لدى الأطفال لذلك يجب الحرص على تقديم البابايا الناضجة للطفل لضمان سهولة هضمها.

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