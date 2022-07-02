فواكة تساعد على الهضم بعد تناول لحم العيد

الوكيل الإخباري - ذبح الأضحية في عيد الأضحى، من الشعائر الدينية، وتناولها لحمها مع العائلة والأصدقاء، من العادات والتقاليد ومظاهر العيد، ولكن ومن الجانب الصحي الذي يهمنا في قسم الصحة هو كيفية جعل تلك العادات الغذائية صحية وألا تسبب أي اضطرابات هضمية.





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وفي هذا السياق نطلعك عزيزتي القارئة على فواكه يمكن تناولها بعد وجبة اللحم، وتساعد في تحسين عملية الهضم، وتقي من الاضطرابات الشائعة التي يسببها تناول اللحوم، واخترنا الفواكه كونها أغذية صحية يمكن تناولها كتحلية بعد الوجبات.





عدد موقع "الكونسلتو" مجموعة من الفواكه التي ينصح بتناولها بعد وجبة اللحم في العيد، لتحسين الهضم وهي:



1- التفاح وهو غني بالبكتين والألياف والماء، وهي عناصر غذائية مهمة للهضم.

2- الكيوي وهو من أفضل الفواكه التي تساعد على الهضم في العيد، فهو غني بإنزيم يسمى الأكتينيدين، والذي يعمل تحفيز عملية هضم الأطعمة البروتينية.

3- الفواكه الحمضية وخاصة البرتقال واليوسفي والليمون، وكونها غنية بالماء والألياف وفيتامين سي، فهي تقي من اضطرابات الهضم.

4- المانجو من الفواكه المميزة في طعمها وقوامها، وتحتوي على عناصر تحسن من أداء الجهاز الهضمي بعد الوجبات الثقيلة.

5- المشمش من الفواكه الغنية بالألياف المهم لمنع الاضطرابات الهضمية.

6- الموز من أكثر أنواع الفواكه شيوعاً في العالم، ومن المفيد تناوله بعد الوجبات الدسمة لمنع اضطرابات المعدة والأمعاء.

7- الجوافة مصدر مهم للألياف، وتناوله مع بذورها الداخلية يحسن من أداء الجهاز الهضمي، وتمنع الإصابة بمشاكله واضطراباته.

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