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الأحد، 04-09-2022 01:41 م

فواكه صيفية مهمة لصحة طفلك

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الوكيل الإخباري - الفواكة تعد من الأطعمة المهمة لصحة الطفل، لأنها تحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها خلال مرحلة البناء، وخاصة خلال فصل الصيف، فالفواكه تحتوي على الألياف، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات المهمة للطفل. 

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وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم الفواكه التي ينصح بتناولها وأعتياد الطفل عليها:

 

-البطيخ:
يحمي الطفل من الإصابة بالجفاف خلال فصل الصيف، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الماء، فتناوله يرطب جسم الطفل، وأيضا يحافظ على توازن السوائل بداخل الجسم، ويمده بالطاقة والحيوية والنشاط، كما أنه يقوي الجهاز المناعي للطفل لأنه يحتوي على فيتامين أ. 


-التفاح:
يحتوي على الحديد والألياف، والبوتاسيوم، والكالسيوم، وفيتامين ب، ولذا تناوله يعد مفيد جدا لصحة الطفل، ويحمية من الأمراض، ويقوي الجهاز المناعي الخاص به. 


-المانجو:
تحتوي على فيتامين سي، الذي يساهم في تقوية الجهاز المناعي للطفل، ويحميه من التعرض لأي مضاعفات صحية، كما أنها غنية بالألياف المفيدة للجسم، ولكن أحذري الإفراط فيها لأنها قد تتسبب في إصابته بالحساسية. 


-التين:
يعد تناول الفواكه الغنية بالألياف المهمة، كما أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهة للجسم، ولذا اعتياد طفلك على تناوله يعد من الحيل الغذائية الرائعة.

 

اليوم السابع 

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