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السبت، 06-02-2021 12:00 م

فيتامينات تساعد في التخلص من القلق

Unveiling the secrets of an anxious scientist (Resized)


الوكيل الاخباري - نصح خبراء الصحة ببعض الفيتامينات التي تساعد في إدارة القلق والتخلص من التوتر.

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وقال الخبراء، إن القلق مشكلة صحية عقلية، قد تكون خطيرة عند البعض إذا لم يتم التحكم به، وفقا لما نشره موقع "تايمز أوف إنديا".

ويصيب القلق الشديد، الأشخاص بأعراض منها الخفقان والرعشة والضغط الشديد والدوخة. لذلك قدم الخبراء، قائمة بفيتامينات ومكملات غذائية تساعد فى إدارة القلق والسيطرة عليه، وهي:


- فيتامين د


يساعد فيتامين د في تحسين الصحة العقلية، لأنه ينظم الحالة المزاجية ويعالج اضطرابات المزاج.


قد يسبب نقص فيتامين د، زيادة الشعور بالقلق والاكتئاب، ويمكن الحصول على هذا الفيتامين من تناول الحليب والتعرض لأشعة الشمس.



- فيتامين ب 12


يساهم في تقليل مستوى التوتر في الجسم، وهو مسؤول عن إنتاج هرمون السعادة، ويوجد في المنتجات الحيوانية.

 



- الماغنيسيوم
من أهم المعادن المسؤولة عن التفاعلات الكيميائية في العقل، في الشوكولاتة الداكنة والسبانخ واللوز والكاجو.



- فيتامين سي
يخفف فيتامين سي أعراض القلق، ويجعل الشخص يشعر بالانتعاش والحيوية ويحافظ على اللياقة العقلية.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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